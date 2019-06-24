بنزرت: حريق بمدجنتين في سجنان يؤدي إلى نفوق 4000 طير دجاج

Lundi 24 Juin 2019



وات

- تم مساء يوم الإثنين، تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة بمدينة سجنان من ولاية بنزرت، وذلك من أجل السيطرة على حريق هائل نشب بمدجنتين واقعتين بمنطقة مخيش من عمادة أم مادن بمعتمدية سجنان، وفق ما أفاد به معتمد المنطقة علي الحمدوني مراسل (وات).وأكد معتمد سجنان، أن الحريق لم يخلف أية خسائر بشرية باستثناء الخسائر المادية بالمدجنتين، حيث تسبب الحريق في نفوق ما يناهز ال 4000 طير دجاج.وأوضح أنه تم إستنفار مختلف الهياكل المتدخلة والسلط المحلية وعلى رأسها مصالح الحماية المدنية والحرس الوطني، وبقية ممثلي اللجنة المحلية لتنظيم النجدة، لتأمين التدخل الناجع في الإبان، مضيفا أن العمل جار للسيطرة كليا على هذا الحريق الذي نشب على الساعة السابعة مساء وإخماده.وأضاف أن تحقيقا أمنيا سيتم فتحه، حالما يتم إخماد الحريق نهائيا، من أجل معرفة الأسباب المباشرة لإندلاعه.