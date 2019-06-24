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احكام بين 3و4سنوات سجنا في حق مسؤولة عن الاسيرات في صفوف داعش الارهابي وصديقتها

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
باب نات - حكمت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بأربعة سنوات سجنا في حق عائدة من صفوف داعش الارهابي الذي اوكل لها التنظيم المذكور مهمة حراسة الاسيرات وهن من جنسبات مختلفة في المعسكر وتوزيع الادوار عليهن للقيام باعمال التنظيف والخياطة كما قضت المحكمة ب3سنوات سجنا في حق صديقتها التى زوجها التنظيم من احد قادته ....

وقد كشفتا المتهمتان انهما سافرتا الى سوريا منذ 2013 وقد كانتا ضمن تنظيم جبهة النصرة ولما سيطر داعش على منطقة ادلب انظمتا إليه ثم خلال سنة 2017فرتا من المعسكر وقررتا تسليم نفسيهما للسفارة التونسية في تركيا والعودة الى تونس مجددا ....


  
  
     
  
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Special can 201
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    18:00 : Tunisie - Angola (1-1)
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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