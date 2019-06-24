فرقة الحرس الديواني ببن قردان تحبط محاولة تهريب مبلغ 223 ألف أورو

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- تمكّنت فرقة الحرس الديواني ببن قردان على إثر دورية مراقبة وسائل النقل و البضائع على مستوى منطقة "وادي فسي" بالطريق الوطنية رقم 1 من إحباط عملية تهريب لمبلغ هام من العملة الأجنبية مخفي بإحكام على متن سيارة ذات ترقيم منجمي ليبي يقودها مسافر ليبي الجنسية مرفوقا بأفراد عائلته أفاد أنه متوجّه إلى المعبر الحدودي برأس جدير قصد المغادرة نحو القطر الليبي، حيث بتفتيش السيارة لاحظ أعوان الدورية بعض التغييرات على مستوى المقاعد الخلفية مما استدعى اصطحاب السيارة وسائقها إلى مقرّ الفرقة لإخضاعها للتفتيش الدقيق ليتم العثور على مبلغ هام من العملة الأجنبية قدر ب223 الف اورو مخفي داخل السيارة.ووفق بلاغ للديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة التحريات.