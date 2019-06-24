رئيس عمادة المهندسين: على المهندسين الافارقة تحديد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

Lundi 24 Juin 2019



وات

- دعا رئيس عمادة المهندسين التونسيين، اسامة الخريجي، الاثنين، خلال الندوة الدولية حول "الهندسة والامن الغذائي"، كل المهندسين في القارة الأفريقية، إلى بذل المزيد من الجهود لتحديد الحلول المناسبة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.واضاف ان هذه الندوة التي تنظمها العمادة يومي 24 و25 جوان 2019 بمشاركة حوالي 300 مهندس وخبير من دول مختلفة (الطوغو وفرنسا والمانيا وغانا وكينيا وجنوب افريقيا والموزمبيق والاردن وليبيا.. ) تهدف الى دراسة مساهمة مختلف الاختصاصات الهندسية في تطوير الفلاحة في افريقيا ودور التكنولوجيا في تحقيق الامن الغذائي وفي تقييم الموارد الطبيعية (سلامة المياه ، الطاقات المتجددة ...).كما ترمي التظاهرة الى اطلاق منصة لمناقشة كل الافكار المتجددة والمعارف والتجارب والقدرات ونتائج اشغال المهندسين واصحاب القرارات وكذلك ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الامن الغذائي ليتم بعد ذلك (يوم 25 جوان 2019) الاعلان عن " اعلان تونس للامن الغذائي كما يراه المهندسون".وسيكون هذا الاعلان مرجعا عليما ةسياسيا لاصحاب القرار في البلدان الافريقية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في إفريقيا"، حسب الخريجي.ومن جانبه، أبرز وزير التجارة، عمر الباهي الدور الهام للمهندسين في تحسين الإنتاج الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي داعيا في ذات السياق الى "ضرورة تأمين تأطير جيد وتنظيم للفلاحين لتحقيق إنتاجية أفضل".ووفق عمادة المهندسين التونسيين فان هذا الملتقى يهدف الى لفت نظر العالم إلى أن "الجهد الاممي والدول في انقاذ القارة الافريقية من شبح الجوع يجب ألا يقتصر على المساعدات المالية فقط وانما يشمل ايضا الدعم العلمي والعملي لاقتصاديات هذه الدول ونقل الخبرات الناجحة لها ، بهدف إنقاذ الأجيال القادمة من موجات جديدة من المجاعة".وتواجه القارة الإفريقية اوضاع غذائية وصحية صعبة اذ قضى أكثر من 20 مليون افريقي جراء مجاعات متكررة ضربت نحو 18 دولة أفريقية.وحسب تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة "الفاو" لسنة 2017، يعاني 237 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء من سوء التغذية.وحذر ذات التقرير من ارتفاع احتمالات حدوث المجاعة في أفريقيا من 18 بالمائة إلى 38 بالمائة نتيجة تفاقم سوء الاوضاع الغذائية فيها.كما نبهت الفاو من تعرض 40 مليون أفريقي لخطر الموت جوعا على خلفية وجود احتمالات لحدوث موجات جديدة من المجاعات.وتعد النزاعات السياسية والخيارات الاقتصادية الخاطئة والحروب الأهلية والتغيرات المناخية الحادة والجفاف والفيضانات والتصحر والأعاصير وتفشي الجراد والأوبئة والأمراض والنفايات، من الأسباب الرئيسية للمجاعة في افريقيا.ويشارك في الندوة الدولية حول " الهندسة والامن الغذائي" العديد من الخبراء من المنظمات الدولية على غرار الفدرالية الافريقية للمنظمات الهندسية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" المنظمة الدولية للفلاحين والاتحاد الدولي للمجالس العلمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.