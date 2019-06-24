اريانة: نحو احداث منطقة صناعية نموذجية بقلعة الاندلس لتحسين مناخ الاستثمار

Lundi 24 Juin 2019



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- اقر المجلس الجهوي باريانة المنعقد اليوم الاثنين احداث منطقة صناعية نموذجية على مساحة 500 هكتارا بمنطقة قلعة الاندلس /المرفأ المالي/ في اطار تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على بعث المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية وتعزيز التشغيلية بالجهة.وتعد المنطقة الصناعية النموذجية المزمع انجازها بقلعة الاندلس حسب والي اريانة مختار النفزي "من المشاريع التنموية الواعدة لولاية اريانة التي تسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين للانتصاب بالجهة وتوفير مواطن الشغل الى جانب العمل على فض الاشكاليات العقارية للمناطق الصناعية الموجودة لاسيما بمناطق جعفر برواد وسيدي ثابت والمنيهلة".وتداول المجلس الجهوي باريانة في جانب اخر في مشروع ربط منطقتي "الصنهاجي" و"العشيش" بمعتمدية المنيهلة بالماء الصالح للشراب لفائدة 2400 عائلة بكلفة 1 مليون و960 الف دينار فضلا عن استعراض الخطة الجهوية لتعميم منظومة الامان الاجتماعي لنحو 14729 عائلة معوزة بالجهة وتحيين القائمة الاسمية للمنتفعين ببرنامج موارد الرزق بمختلف المعتمديات وسبل تحسين ظروف عيش المتساكنين خاصة من الجانب البيئي عبر التدخل لفض الاشكاليات البيئية بالمنيهلة وقلعة الاندلس وسيدي ثابت ومنطقة البرراجة 2 برواد وبعض المناطق بجهة سكرة.ومن ابرز اهتمامات المجلس الجهوي باريانة مشاريع التطهير المتواصلة والمبرمجة بعدد من المناطق الى افق 2020 والمقدرة بكلفة 398 مليون دينار وتشمل بالخصوص تطهير 3 احياء شعبية برواد وتطهير منطقة قنطرة بنزرت بقلعة الاندلس ضمن القسط الثاني من برنامج التطهير الريفي ومشروع تحويل المياه المعالجة بتونس الشمالية من المصب الحالي لقنال الخليج الى حوض تخزين المياه المعالجة بالمنطقة السقوية ببرج الطويل فضلا عن توسيع شبكات التطهير بمدن رواد وقلعة الاندلس وسكرة وربط مدينة سيدي ثابت بمحطة التطهير بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة على طول 142 كلم .