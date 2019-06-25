معرض بيع المنتوجات الفلاحية الغذائية المحلية يومي 29 و30 جوان 2019 بمدينة العلوم بتونس

Mardi 25 Juin 2019
وات - تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 29 الى 30 جوان 2019 بمدينة العلوم بتونس معرضا لبيع المنتجات الفلاحية الغذائية المحلية التي سيقع تتويجها خلال الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمنتوجات المحلية التي ستلتئم يوم 28 جوان 2019.
وسيتيح هذا المعرض، الذي سيكون مفتوحا للعموم، الفرصة للمستهلكين لاكتشاف وتذوق وشراء المنتجات المحلية ذات الجودة العالية سيعرضها مشاركون من مختلف الجهات.
كما يتضمن برنامج المعرض حصصا للتذوق وتنشيط ولقاءات بين المنتجين، حسب المرصد الوطني للفلاحة.
ويشار الى ان المسابقة الوطنية للمنتجات المحلية تنظمها الوكالة بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للاسواق التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
وسيتم على هامش هذه المسابقة تنظيم ملتقى حول "النفاذ إلى أسواق المنتجات المحلية" وذلك يوم 28 جوان 2019 ببادرة من وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وبدعم من البرنامج السويسري للنهوض بالصادرات، قصد توفير الفرصة للمنتجين للتعرف على المتطلبات الرئيسية للأسواق التصديرية.
وسيتيح هذا المعرض، الذي سيكون مفتوحا للعموم، الفرصة للمستهلكين لاكتشاف وتذوق وشراء المنتجات المحلية ذات الجودة العالية سيعرضها مشاركون من مختلف الجهات.
كما يتضمن برنامج المعرض حصصا للتذوق وتنشيط ولقاءات بين المنتجين، حسب المرصد الوطني للفلاحة.
ويشار الى ان المسابقة الوطنية للمنتجات المحلية تنظمها الوكالة بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للاسواق التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.
وسيتم على هامش هذه المسابقة تنظيم ملتقى حول "النفاذ إلى أسواق المنتجات المحلية" وذلك يوم 28 جوان 2019 ببادرة من وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وبدعم من البرنامج السويسري للنهوض بالصادرات، قصد توفير الفرصة للمنتجين للتعرف على المتطلبات الرئيسية للأسواق التصديرية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:14
|12:29
|05:00
|03:05
|
26°
|35°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|35°-24
|33°-24
|33°-24
|34°-24
|36°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 994) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 96 181) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 328) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 815) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 598) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 64 303) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 522) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 53 807) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 683) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 603) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 176) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 326) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 859) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 39 615) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 38 034) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 37 941) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 37 080) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 36 588) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 526) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 559) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
Par:ateff ( )
Sur:بوغلاب: الفرق العربية الكل ربحت كان احنا قعدنا ندعيو، اتو ربي يبعث الرسل يلعبوا في بلاصتنا