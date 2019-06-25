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معرض بيع المنتوجات الفلاحية الغذائية المحلية يومي 29 و30 جوان 2019 بمدينة العلوم بتونس

Mardi 25 Juin 2019

Mardi 25 Juin 2019
وات - تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 29 الى 30 جوان 2019 بمدينة العلوم بتونس معرضا لبيع المنتجات الفلاحية الغذائية المحلية التي سيقع تتويجها خلال الدورة الثانية للمسابقة الوطنية للمنتوجات المحلية التي ستلتئم يوم 28 جوان 2019.

وسيتيح هذا المعرض، الذي سيكون مفتوحا للعموم، الفرصة للمستهلكين لاكتشاف وتذوق وشراء المنتجات المحلية ذات الجودة العالية سيعرضها مشاركون من مختلف الجهات.
كما يتضمن برنامج المعرض حصصا للتذوق وتنشيط ولقاءات بين المنتجين، حسب المرصد الوطني للفلاحة.


ويشار الى ان المسابقة الوطنية للمنتجات المحلية تنظمها الوكالة بدعم من مشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للاسواق التابع لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية.

وسيتم على هامش هذه المسابقة تنظيم ملتقى حول "النفاذ إلى أسواق المنتجات المحلية" وذلك يوم 28 جوان 2019 ببادرة من وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وبدعم من البرنامج السويسري للنهوض بالصادرات، قصد توفير الفرصة للمنتجين للتعرف على المتطلبات الرئيسية للأسواق التصديرية.

  
  
     
  
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Special can 201
    18:00: Cameroun - Guinée-Bissau
    21:00: Ghana - Bénin
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 3 1 1 0 0 1
Afrique du Sud 0 1 0 0 1 -1
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 3 1 1 0 0 3
Tunisie 1 1 0 1 0 0
Angola 1 1 0 1 0 0
Mauritanie 0 1 0 0 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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