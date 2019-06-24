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وزارة الشؤون الاجتماعية تصدر قريبا بالرائد الرسمي قرارا بتحيين الأعمال الخطرة الممنوع تشغيل الأطفال فيها

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - من المرتقب أن تُصدِر وزارة الشؤون الاجتماعية خلال شهر جويلية المقبل قرارا بالرائد الرسمي يتعلق بتحيين قائمة الأعمال الخطرة التي يمنع فيها تشغيل الأطفال دون سن 18 عاما، وفق ما كشفه المكلف بمكافحة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية نبيل الوراري.
وقال الوراري، اليوم الاثنين، لـ(وات) إن وزارة الشؤون الاجتماعية قامت مؤخرا بتحيين قائمة الأعمال الخطرة الممنوع على الأطفال ممارستها ليتم الترفيع فيها من 17 إلى نحو 21 مجالا خطرا يهدد حياتهم وسلامتهم.
ويعرض من يخالف هذا القرار إلى عقوبات طبقا للفصول 234 وما بعدها لمجلة الشغل.


وكانت الوزارة حددت في قرار نشرته في 19 جانفي 2000 قرارا بالرائد الرسمي، 17 مجالا خطرا يمنع فيه تشغيل الأطفال على غرار الأعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع، والعمل في قنوات صرف المياه، والعمل في الأفران، والدباغة، والعمل بالبناءات الشاهقة، وحمل الأثقال، والعمل بصناعة المشروبات الكحولية وفي النوادي الليلية، وغيرها.

ويقول نبيل الوراري إن هذا التحيين يأتي للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، مشيرا إلى أن آخر دراسة أنجزتها الوزارة مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء سنة 2017 كشفت بأن نسبة الأطفال الذين يعملون خارج القانون وتتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، تقدر ب 7,9 بالمائة من مجموع الأطفال في تونس البالغ عددهم أكثر من 2 مليون و200 ألف طفل.

  
  
     
  
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