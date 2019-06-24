زغوان : تراجع حجم نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بالجهة بنسبة 55 بالمائة خلال السداسية الأولى من سنة 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - سجّلت نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال السداسية الأولى من السنة الحالية تراجعا ملحوظا بلغ نسبة 55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حيث أكّدت اليوم إيناس الواعر المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بزغوان في تصريح لـمراسل (وات ) أن الوكالة سجلت خلال السداسية الحالية 91 نيّة استثمار في القطاعين المذكورين بحجم استثمارات قدر بـ 88 فاصل 2 مليون دينارا منها 57 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 86 فاصل 4 مليون دينار مقابل 108 نية استثمار خلال سنة 2018 باستثمارات قدرت بحوالي 194 مليون دينارا منها 60 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 187 مليون دينارا .
وتعود أسباب هذا التراجع وفق تقدير المديرة الجهوية للوكالة إلى الإجراءات الصارمة التي فرضها قانون الإستثمار الجديد على المستثمرين لإضفاء جدية على هذه النوايا ، إلى جانب محدودية المقاسم الصناعية في ظل غياب مناطق صناعية مهيّأة بكل من الفحص والناظور وصوّاف بالخصوص .
وتعود أسباب هذا التراجع وفق تقدير المديرة الجهوية للوكالة إلى الإجراءات الصارمة التي فرضها قانون الإستثمار الجديد على المستثمرين لإضفاء جدية على هذه النوايا ، إلى جانب محدودية المقاسم الصناعية في ظل غياب مناطق صناعية مهيّأة بكل من الفحص والناظور وصوّاف بالخصوص .
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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