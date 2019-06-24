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زغوان : تراجع حجم نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بالجهة بنسبة 55 بالمائة خلال السداسية الأولى من سنة 2019

Lundi 24 Juin 2019

Lundi 24 Juin 2019
وات - سجّلت نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال السداسية الأولى من السنة الحالية تراجعا ملحوظا بلغ نسبة 55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حيث أكّدت اليوم إيناس الواعر المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بزغوان في تصريح لـمراسل (وات ) أن الوكالة سجلت خلال السداسية الحالية 91 نيّة استثمار في القطاعين المذكورين بحجم استثمارات قدر بـ 88 فاصل 2 مليون دينارا منها 57 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 86 فاصل 4 مليون دينار مقابل 108 نية استثمار خلال سنة 2018 باستثمارات قدرت بحوالي 194 مليون دينارا منها 60 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 187 مليون دينارا .

وتعود أسباب هذا التراجع وفق تقدير المديرة الجهوية للوكالة إلى الإجراءات الصارمة التي فرضها قانون الإستثمار الجديد على المستثمرين لإضفاء جدية على هذه النوايا ، إلى جانب محدودية المقاسم الصناعية في ظل غياب مناطق صناعية مهيّأة بكل من الفحص والناظور وصوّاف بالخصوص .


  
  
     
  
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Special can 201
    15:30 : Côte d'Ivoire - Afrique du Sud
    18:00 : Tunisie - Angola
    21:00 : Mali - Mauritanie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Senegal 3 1 1 0 0 2
Algerie 3 1 1 0 0 2
Kenya 0 1 0 0 1 -2
Tanzanie 0 1 0 0 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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