زغوان : تراجع حجم نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بالجهة بنسبة 55 بالمائة خلال السداسية الأولى من سنة 2019

Lundi 24 Juin 2019



وات

- سجّلت نوايا الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بولاية زغوان خلال السداسية الأولى من السنة الحالية تراجعا ملحوظا بلغ نسبة 55 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ، حيث أكّدت اليوم إيناس الواعر المديرة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بزغوان في تصريح لـمراسل (وات ) أن الوكالة سجلت خلال السداسية الحالية 91 نيّة استثمار في القطاعين المذكورين بحجم استثمارات قدر بـ 88 فاصل 2 مليون دينارا منها 57 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 86 فاصل 4 مليون دينار مقابل 108 نية استثمار خلال سنة 2018 باستثمارات قدرت بحوالي 194 مليون دينارا منها 60 مشروعا في قطاع الصناعة باستثمارات قدرها 187 مليون دينارا .وتعود أسباب هذا التراجع وفق تقدير المديرة الجهوية للوكالة إلى الإجراءات الصارمة التي فرضها قانون الإستثمار الجديد على المستثمرين لإضفاء جدية على هذه النوايا ، إلى جانب محدودية المقاسم الصناعية في ظل غياب مناطق صناعية مهيّأة بكل من الفحص والناظور وصوّاف بالخصوص .