محكوم ب10سنوات سجنا وخطية بمليون و900 ألف د شقيق رئيس الحكومة سابقا مهدي جمعة امام القطب الاقتصادي

Lundi 24 Juin 2019



باب نات

- نظرت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي منهم فيه شقيق رئيس الحكومة سابقا مهدي جمعة تعلقت بالحكم عليه غيابيا ب10سنوات سجنا وخطية مالية بمليون و900 ألف د ..وقد حضر شقيق رئيس الحكومة سابقا مهدي جمعة امام المحكمة وطلب قبلول اعتراضه على الحكم الغيابي موضحا انه لم يكن على علم بالقضية فقبلت المحكمة الاعتراض وقد حضر محاموه وبينوا للمحكمة ان القضية محل تعقيب مطالبين بالتشطيب عنها الى حين صدور قرار محكمة التعقيب فيها فاستجابت لهم المحكمة ...وللتذكير فان رجل أعمال حوكم ايضا ب10 سنوات سجنا في نفس القضية كما حوكمت فتاة ب8سنوات سجنا وخطية ب37مليونا بعد أن تعلقت بهم قضية فساد مالي ...