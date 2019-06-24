ابتداء من يوم غد الثلاثاء... انطلاق التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الباكالوريا

Lundi 24 Juin 2019



وات

- أعلنت وزارة التربية في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنه يمكن للمترشحين لامتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2019 الراغبين في الحصول على نتائجهم عبر الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال (SMS) التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 25 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.ويتلقى المسجلون بهذه الخدمة ارسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان (القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد) وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقرر ليوم الاحد 30 جوان 2019 وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنها توفر خدمة نشر نتائج هذا الامتحان بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الرقمي الجوال بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال لـ"اتصالات تونس" و"أوريدو" و"أورونج" بسعر اجمالي قدره 950 مليم.