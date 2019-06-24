اختتام المؤتمر المغاربي الخامس للطب العام في تونس

Lundi 24 Juin 2019



وات

- اختتمت، يوم، الأحد، أشغال المؤتمر المغاربي الخامس للطب العام والمؤتمر الوطني الحادي عشر للطب العام، بتونس العاصمة.وأفاد رئيس الجمعية التونسية للطب العام، الدكتور محمد الهاشمي بسباس، في تصريح خص به (وات)، أن هذا المؤتمر كان فرصة للتعرف على أحدث المستجدات في مجال الطب العام وإقرار العديد من التوصيات من أهمها الدعوة للتحكم وترشيد وصف المضادات الحيوية للمرضى.كما أتاح الفرصة أمام الأطباء المشاركين لتسليط الضوء على أهمية دور التربية الجنسية للشباب وتأثيرها المباشر على حياة الأزواج واستقرار الأسرة والمجتمع.وأشار بسباس إلى ضرورة أن تحتل العلوم الجنسية، حاليا، مكانة هامة في مجال الطب العام، مبرزا أهمية دور الطبيب العام الواجب الاضطلاع به في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.وأوضح أن هذا اللقاء، الذي ضم عددا من الأطباء العاميين من تونس والجزائر والمغرب، قد مكّن من تبادل الخبرات في المجال مؤكدا إقتداء تونس بتجربة التنسيقية الوطنية للأطباء العامين بالمغرب والمتمثلة في إنشاء قسم جديد من خلال انتداب وتدريب وتأطير الأطباء الشبان.وأبرز بسباس أن هذا المؤتمر يعد ثمرة تفاهم وتعاون بين جمعيات الأطباء الوطنية المغربية والجزائرية والتونسية التي تعمل على تعزيز مكانة الطب العام وتثمين دوره في القطاع الصحي المغاربي قصد توفير رعاية ذات جودة أفضل بتكلفة أقل وتحقيق مؤشرات صحية جيدة.وتم خلال هذا المؤتمر، الذي ضم حوالي 50 طبيبا عاما، قدموا محاضرات حول الممارسة اليومية للمهنة.وتضمن برنامج هذا المؤتمر 14 ندوة و5 لقاءات حوارية و12 ورشة عمل تمحورت أساسا حول الاضطرابات العضلية الهيكلية وكيفية الإعلان عن مرض خطير واستشارة الطبيب العام بخصوص الصحة الجنسية إضافة الى مكانة طب العيون في الطب العام وآلام المرفق.والتأم هذا المؤتمر من 21 إلى 23 جوان 2019 في تونس ببادرة من الجمعية التونسية للطب العام بالتعاون مع كل من الجمعية الجزائرية للطب العام والتنسيقية الوطنية للأطباء العامين في المغرب.ويذكر أن الجمعية التونسية للطب العام ، التي تأسست في 4 أكتوبر 2005، هي أول جمعية علمية للأطباء العامين التونسيين.