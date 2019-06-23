توزر: تقدم بنحو تسعين بالمائة في أشغال القسط الأول من المحطة الفولتوضوئية بتوزر

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- تقدم انجاز القسط الأول من المحطة الفولتوضوئية بتوزر التي تنجز في إطار مشاريع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بنحو 90 بالمائة على أن تكون جاهزة للاستغلال والربط بشبكة الكهرباء في الجهة بداية شهر جويلية القادم وفق ما أفاد به /وات/ والي توزر محمد أيمن البجاوي.وبين أنه قبيل تشغيل المحطة بصفة نهائية ستخضع إلى تشغيل تجريبي مضيفا أن القسط الأول سيمكن من انتاج حوالي 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية على مساحة عشرين هكتارا.كما ينتظر أن ينتج القسط الثاني من المحطة 10 ميغاواط أخرى.وأشار الوالي إلى أن ما تنتجه المحطة من طاقة سيعزز الإنتاج الجهوي من التيار الكهربائي ملاحظا أن انتاج الطاقة الفولتوضوئية يساهم في التقليل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون إلى حدود 8450 طن في السنة وهو ما يعزز مكانة ولاية توزر كصديقة للبيئة، وفق قوله.وتقدر تكاليف انجاز المحطة ب 11 مليون دينار وقع إنجازها بكفاءات تونسية ومكنت من تشغيل نحو مائة شخص بصفة عرضية وعشرين آخرين بصفة دائمة وهو ما يجعلها أول مشروع نموذجي من نوعه في تونس ينجز ضمن مشاريع القطاع العام.