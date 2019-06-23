Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Olli 7agah  

القصرين: حريق يأتي على مساحة هامة من منابت الحلفاء في منطقة قرعة العطش بسبيطلة

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
وات - تسبّب حريق نشب، عشية اليوم الأحد، في أحد منابت الحلفاء الكائنة بمنطقة قرعة العطش التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في إتلاف مساحة هامة من هذه المنابت، بحسب مصدر من الحماية المدنية بالجهة.

وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن مصالح الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة هرعت فورا إلى مكان الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة إلى حدّ الآن وهي حاليا بصدد محاولة السيطرة عليه، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تعهدت بالبحث في ملابسات هذا الحريق.


  
  
     
  
cadre-3f387735e81294227d54a92484bf9564-2019-06-23 18:40:17






0 de 0 commentaires pour l'article 184482



Special can 201
    15:30 Maroc - Namibie (1-0)
    18:00 Sénégal - Tanzanie
    21:00 Algérie - Kenya
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Nigeria 3 1 1 0 0 1
Guinee 1 1 0 1 0 0
Magagascar 1 1 0 1 0 0
Burundi 0 1 0 0 1 -1
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 3 1 1 0 0 1
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 1 0 0 1 -1
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الأحد 23 جوان 2019 | 19 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
30°
 28° % 42 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
28°-2237°-2434°-2434°-2433°-24
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561313969|184482 331|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires