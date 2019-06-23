القصرين: حريق يأتي على مساحة هامة من منابت الحلفاء في منطقة قرعة العطش بسبيطلة

Dimanche 23 Juin 2019
وات - تسبّب حريق نشب، عشية اليوم الأحد، في أحد منابت الحلفاء الكائنة بمنطقة قرعة العطش التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، في إتلاف مساحة هامة من هذه المنابت، بحسب مصدر من الحماية المدنية بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن مصالح الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة هرعت فورا إلى مكان الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة إلى حدّ الآن وهي حاليا بصدد محاولة السيطرة عليه، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تعهدت بالبحث في ملابسات هذا الحريق.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن مصالح الحماية المدنية والمصالح الغابية بالجهة هرعت فورا إلى مكان الحريق الذي ما تزال أسبابه مجهولة إلى حدّ الآن وهي حاليا بصدد محاولة السيطرة عليه، مشيرا إلى أن وحدات الحرس الوطني تعهدت بالبحث في ملابسات هذا الحريق.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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