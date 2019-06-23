العثور على عون أمن مقيّدا بحبل ويحمل آثار إعتداء بالضرب على الطريق الرابطة بين سبيطلة والعيون

Dimanche 23 Juin 2019
وات - تم، اليوم الأحد، العثور على عون أمن في العقد الثاني من عمره مقيّدا بحبل ويحمل آثار إعتداء بالضرب ملقى على قارعة الطريق بجانب سيارته على مستوى الطريق الجهوية رقم 84 الرابطة بين معتمديتي سبيطلة والعيون من ولاية القصرين، وفق مصدر أمني بالجهة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الوحدات الأمنية ومصالح الحماية المدنية تحولت على عين المكان وتولت نقل العون المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، مؤكدا أنه أنه تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة إذا ما كانت تحمل صبغة ارهابية من عدمها.
ومن جهتها، أفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مراسلة (وات) بأن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وإصابته غير خطيرة وقد تم تمكينه من الإسعافات اللازمة.
وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الوحدات الأمنية ومصالح الحماية المدنية تحولت على عين المكان وتولت نقل العون المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، مؤكدا أنه أنه تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة إذا ما كانت تحمل صبغة ارهابية من عدمها.
ومن جهتها، أفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مراسلة (وات) بأن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وإصابته غير خطيرة وقد تم تمكينه من الإسعافات اللازمة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|-3
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:43 مصر 2019 : مدغشقر تفرض التعادل على غينيا
- Hier 22:05 سوسة: تنظيم الملتقى الأول لفضاءات المطالعة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:28
|05:00
|03:04
|
30°
|28°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|28°-22
|37°-24
|34°-24
|34°-24
|33°-24
Follow @babnet_Tunisie
(135 828) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 94 739) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 296) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 69 789) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 573) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 62 013) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 55 368) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 52 620) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 557) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 509) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 45 023) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 315) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 794) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 969) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 37 966) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 36 322) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 35 483) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 492) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 409) نوفل الورتاني ، المتميّز الذي ننتظ
( 32 809) رد التاسعة حول شراء سامي الفهري أس
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:إسطنبول.. يلدريم يهنئ منافسه إمام أوغلو ويتعهد بمساعدته