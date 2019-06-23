العثور على عون أمن مقيّدا بحبل ويحمل آثار إعتداء بالضرب على الطريق الرابطة بين سبيطلة والعيون

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- تم، اليوم الأحد، العثور على عون أمن في العقد الثاني من عمره مقيّدا بحبل ويحمل آثار إعتداء بالضرب ملقى على قارعة الطريق بجانب سيارته على مستوى الطريق الجهوية رقم 84 الرابطة بين معتمديتي سبيطلة والعيون من ولاية القصرين، وفق مصدر أمني بالجهة.وذكر ذات المصدر، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن الوحدات الأمنية ومصالح الحماية المدنية تحولت على عين المكان وتولت نقل العون المصاب الى المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات اللازمة، مؤكدا أنه أنه تم فتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحادثة ومعرفة إذا ما كانت تحمل صبغة ارهابية من عدمها.ومن جهتها، أفادت مصادر طبية بالمستشفى الجهوي بالقصرين، مراسلة (وات) بأن الحالة الصحية للمصاب مستقرة وإصابته غير خطيرة وقد تم تمكينه من الإسعافات اللازمة.