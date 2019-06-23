اريانة: انتخاب جيهان العياري رئيسة للدائرة البلدية بالغزالة

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- تم امس السبت خلال اجتماع الدورة العادية الثانية للمجلس البلدي برواد من ولاية اريانة انتخاب جيهان العياري عن حزب افاق تونس رئيسة للدائرة البلدية الغزالة خلفا لعادل الخليفي عن حزب نداء تونس الذي تمت اقالته لاسباب مرتبطة بعلاقته المتوترة مع عدد من الاعوان البلديين صلب الدائرة البلدية وتاثير ذلك على سير العمل فيها.وقد ارتاى اعضاء المجلس البلدي برواد الالتجاء الى الانتخاب الداخلي لتعيين رئيس جديد للدائرة البلدية بالغزالة تفاديا لاية خلافات قد تحصل اذا ما استعمل رئيس البلدية صلاحياته طبقا للفصل 228 من مجلة الجماعات المحلية وقام بتعيين من يراه مناسبا، حيث اكدت جيهان العياري انها تقدمت بترشحها ضمن قائمة تضم خمسة مستشارين مترشحين لنفس الخطة، وفازت باغلبية الاصوات لتكون رئيسة توافقية وهو ما من شانه ان يساعد على تنقية الاجواء صلب المجلس البلدي ويؤسس للعمل البلدي التشاركي في ظل الوفاق بين جميع الكتل الحزبية المكونة للمجلس البلدي.من جهته ثمن رئيس كتلة افاق تونس بالمجلس البلدي برواد عبد الرحمان بلقاسم موقف رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة (حركة النهضة) الذي امتنع عن ترشيح مستشار بلدي عن حركة النهضة ليفسح المجال للتنافس بين بقية الكتل الحزبية الاخرى دعما للتوافق صلب المجلس البلدي الذي شهد في الاونة الاخيرة بعض الهزات تسببت في تعطيل العمل البلدي لفترة بسبب تفاقم الخلافات داخله.واضاف بلقاسم ان الانتخابات الداخلية بالمجلس البلدي دعمت اركان الديمقراطية التشاركية الواردة بالدستور، معتبرا ان الانسجام صلب المجلس البلدي برواد ضروري للانكباب على تنفيذ المشاريع البلدية وتعزيز الحكم المحلي كسلطة قادرة على تنظيم الحياة داخل المدن وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن اذا ما توفرت العزيمة الصادقة لذلك.