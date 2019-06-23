تظاهرة ''الحج التدريبي'' لفائدة 2500 حاج وحاجة من تونس الكبرى

Dimanche 23 Juin 2019



وات

- انتظمت اليوم الأحد تظاهرة الحج التدريبي بجامع مالك ابن انس بقرطاج وببادرة من جمعية رعاية ضيوف الرحمان وبالشراكة مع وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والاقامات لفائدة 2500 حاج وحاجة من ولايات تونس الكبرى.وأفاد رئيس جمعية رعاية ضيوف الرحمان عادل الناصفي في تصريح (وات)، ان عملية الحج التدريبي تستهدف اربعة اقاليم وهي تونس الكبرى وباجة والقيروان وصفاقس، بغاية توعية الحاج التونسي وتدريبه على المناسك، وتوضيح مراحل الحج ومعاينة المشاعر عبر مجسمات وخيام، اضافة لتمكين الحجيج المشاركين من استحضار اطوار هذه العملية عند اداء مناسكهم على ارض الواقع بالبقاع المقدسة.وأوضح الناصفي في هذا الصدد، ان العملية تبدأ باستقبال الحجيج وتقسيمهم الى مجموعات لا يتجاوز عددها 125 فردا، يقع تاطيرهم من طرف مرافقين اصحاب خبرة في الحج عبر تقديم النصائح عملية وميدانية، وجلب انتباههم بتنبيهات من المخاطر الواجب تجنبها.وتكون البداية حسب المتحدث، بالطواف حول مجسم الكعبة 7 اشواط، ثم السعي 7 اشواط بين مجسمي الصفا والمروة، تليها فترة استراحة يتم خلالها تمكين الحاج من لمجة خفيفة، وليتوجه الحجيج في ما بعد الى الصعود للحافلات لتقريب عملية النفرة، والتحول الى خيام عرفات، ثم الى منى مرورا بمزلدفة لجمع الحصيات، ورمي الجمرات في مرحلة اخيرة.وأضاف الناصفي ان الجديد بالنسبة لعملية الحج التدريبي لهذه السنة اضافة اقليمين اثنين، وتدعيم تجربة الحاج المتطوع التي تم اطلاقها السنة الماضية عبر التكثيف في عدد الحاج المتطوعين للمساهمة مع المرافقين في بعض الاعمال لفائدة الحجيج على غرار التوعية وحملات النظافة والمأوى.من جانبه اكد وزير الشؤون الدينية احمد عظوم، اهمية هذه البادرة التي ستساهم في وضع الحجيج في اجواء الحج، وتبسيط المعلومة لديهم قدر المستطاع كي يقوموا بمناسكهم على احسن وجه، والتكيف مع الاطار المحيط بهم والظروف المناخية والصعوبات التي يمكن ان تعترضهم طيلة فترة اقامتهم بالبقاع المقدسة، حسب قوله.يذكر ان عدد الحجيج التونسيين لموسم 1440/2019 قد بلغ 10980 حاجا تم اختيارهم من بين 23662 مترشحا، ويبلغ عمر اكبر الحجيج 93 سنة وأصغرهم 24 سنة، كما تشكل نسبة الاناث من بينهم 52 بالمائة، ستتم مرافقتهم من قبل 500 شخصا يمثلون كافة الاطراف، وسيتولون مهمة الاحاطة والسهر على اداء مناسك الحجيج في افضل الظروف.وتم تحديد تسعيرة الحج لهذه السنة ب 13896 دينارا مسجلة ارتفاعا بقيمة 2399 دينارا مقارنة بالسنة الفارطة.وترمي جمعية ضيوف الرحمان التي تأسست بتاريخ 13 جوان 2012، للمساهمة في توعية ضيوف الرحمان من حجيج ومعتمرين، وتقييم دور الاطراف المتدخلة في تنظيم الحج والعمرة بتونس، علاوة على اقتراح تصورات جديدة لإصلاح منظومة الحج والعمرة في تونس.