النهضة تسجّل بايجابية تنقيح قانون الانتخابات، تلتمس من الأطباء مراجعة الزيادات وتدعو إلى تحقيق شفاف في وفاة مرسي

Dimanche 23 Juin 2019



باب نات

- سجّل مجلس شورى النهضة المنعقد بداية من الجمعة 21 جوان بايجابية مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء بما يحمي الديمقراطية ويوفر الشروط الموضوعية الضامنة لتكافؤ الفرص بين مختلف المترشحين.وناقش مجلس شورى النهضة حسي بيان نشرته الحركة السبت 23 جوان، مجموعة من القضايا الأخرى الداخلية على رأسها الزيادة الأخيرة في تعريفة الأطباء والتمس من عمادة الأطباء التراجع عن هذه الزيادة.أما دوليا فقد جدّدت الحركة الترحّم على "أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا والتقدّم بأحر التعازي إلى عائلته والى الشعب المصري الشقيق" ودعت المجتمع الدولي إلى اجراء تحقيق شفاف وعادل في ظروف وفاته.