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قابس: مسيرة للمطالبة بتركيز المدينة الصناعية الجديدة

Dimanche 23 Juin 2019

Dimanche 23 Juin 2019
وات - شارك عشية يوم السبت العديد من المواطنين ومن النقابيين ومن نشطاء البيئة في مسيرة دعا اليها الاتحاد الجهوي للشغل بقابس وعدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي والصحي للمطالبة بتفعيل قرار المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 الذي تم الاعلان فيه عن تفكيك الوحدات الصناعية الملوثة بالمجمع الكيميائي التونسي وتركيز مدينة صناعية جديدة تكون مستجيبة للمواصفات الوطنية والدولية المعمول بها في المجال البيئي.

وانطلقت المسيرة من منطقة شاطئ السلام وتوجهت الى كورنيش مدينة قابس وتضمنت مجسمات وشعارات تؤكد حق ابناء ولاية قابس في العيش في بيئة سليمة.
وبين الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل صلاح بن حامد في تصريح لمراسل " وات" انه على الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتفعل قرارها الخاص بتركيز مدينة صناعية جديدة بعيدة عن التجمعات السكنية، مشيرا الى وجود موقع لهذا المشروع يحظى بقبول مجتمعي.


من جهته بين الناشط في المجال البيئي الطاهر صولة ان المعاناة البيئية لاهالي قابس طالت وان الوقت حان لان يستعيد الخليج عافيته ولان يتنفس ابناء مدينة قابس هواء نقيا ولان تعود السياحة الى "مجدها القديم"، لافتا الى وجود موقع يمكن فيه تركيز المدينة الصناعية الجديدة.
وطالب محرز الحمروني الكاتب العام لجمعية شاطئ السلام للتنمية المستدامة الحكومة بالايفاء بتعهداتها وبتجسيم مشروع المدينة الصناعية الجديدة مبينا ان السفية بمنزل الحبيب يمكن ان تكون الحل المناسب لهذا المشروع.

  
  
     
  
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