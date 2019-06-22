رئيس الحكومة يعلن عن مجموعة من القرارات في مجالات مختلفة لفائدة ولاية المهدية

Samedi 22 Juin 2019



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- اتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى ترؤسه مجلسا جهويا ممتازا بولاية المهدية، السبت، مجموعة من القرارات "بهدف معالجة مشاكل الجهة والاستثمار في مكامنها وفك عزلة مناطقها الداخلية".وأكد الشاهد، في تصريح إعلامي عقب الجلسة، أنه تم تعيين لجنة متابعة لهذه المشاريع يشرف عليها وزير من الحكومة وتضم عددا من نواب الجهة بالبرلمان، مشيرا إلى أن القرارات المتخذة ملزمة بآجال تنفيذ وتم رصد اعتمادات لانجازها.وتشمل القرارات، وفق رئيس الحكومة، إضافة المعالجة الثلاثية لمحطة التطهير الجديدة بولاية المهدية بكلفة تعادل 103 مليون دينار مع استعمال المياه المعالجة في منطقة سقوية تناهز مساحتها 1000 هك وربط الولاية بالطريق السيارة مع إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعة.وقال الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، من جانبه، أنه تقرر تخصيص 6 هكتارات لانجاز حي إداري وقصر للمعارض وإحداث إدارة جهوية للملكية العقارية مع تسوية وضعية المتحوزين للعقارات الدولية الفلاحية الراجعة بالنظر للدولة من الأحباس وأحباس الزوايا.وشملت القرارات، بحسب الماكني، تسوية الوضعية العقارية للتجمعات السكانية المقامة على عقارات دولية لنحو 150 تجمع سكاني ينتفع منها 15 ألف ساكن بالإضافة إلى حل مشكل أحباس عزيزة عثمانة ليدخل نحو 47 ألف هكتار في الدورة الاقتصادية، ملاحظا أنه سيتم الشروع في تسويتها في أول مجلس وزاري مضيق مع إحداث 4 دور خدمات.وأوضحت وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ، من جانبها، أن القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي تشمل انطلاق دراسة ، خلال 2019، لإحداث قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر.وبينت بالشيخ أن القائمة تضم، أيضا، إحداث وحدة للسميات بقسم الطب الشرعي بالمستشفى المذكور بكلفة تقارب 400 ألف دينار مع توفير اعتمادات تفوق 600 ألف دينار لتهيئة فضاء لإيواء آلة سكانير ثانية وآخر لإيواء آلة تصوير بالرنين المغناطيسي.وشملت القرارات، وفق الوزيرة، بناء وتجهيز قاعة قسطرة بقسم القلب بمستشفى الطاهر صفر واتمام كل الاجراءات المتعلقة بإنجاز وتجهيز المستشفى الجهوي بالجم الذي تبلغ كلفته 52 مليون دينار وذلك خلال سنة 2020.وضمت قائمة القرارات التي تهم القطاع الصحي، علاوة على ما تقدم، بناء قسم لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالشابة بكلفة 8ر0 م د خلال 2020 والانطلاق في تأهيل المستشفى المحلي ببومرداس بكلفة 3ر1 م د خلال نفس العام.وتقرر، أيضا، تطوير مراكز الصحة الأساسية بكل من التلالسة والحكائمة الشرقية وكركر المدينة وذلك بتغيير أصنافها من صنف 2 إلى 4 إلى جانب إحداث مراكز صحة أساسية ببمرداس والمهدية المدينة. وشددت بالشيخ على أن الأيام العشرة القادمة ستشهد عقد مجلس جهوي صحي سيخصص للنظر في تدعيم الطاقم الطبي والشبه الطبي لمختلف المؤسسات الصحية العمومية بالجهة.وفي ما يتعلق بقطاع الرياضة، أكدت الوزيرة أنه تقرر مضاعفة ميزانيات كل الجمعيات الرياضية بالجهة واسناد منح استثنائية لفائدة الجمعيات الرياضية النسائية بولاية المهدية.وأوضح هشام بن أحمد وزير النقل، من جانبه، أن القرارات المتخذة خلال الجلسة الممتازة المنعقدة بالمهدية تشمل دراسة مشروع للسكك الحديدية تربط مدينة المهدية بالجم والشابة مع دراسة إحداث رصيف يربط بين ميناء الصيد البحري بالمهدية وبين سبخة بن غياضة يخصص للرحلات السياحية البحرية مع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية بكلفة 50 مليون دينار بداية من سنة 2020.وكان رئيس الحكومة زار صباح اليوم، عدة مناطق بالجهة حيث أعلن عن انطلاق مجموعة من المشاريع شملت قطاع التطهير والماء والكهرباء واسناد عقود لفائدة أصحاب المساكن والأراضي الاشتراكية إلى جانب تسجيل عدد من النساء الريفيات في منظومة "احميني".