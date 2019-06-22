الشاهد يعلن في جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بالمهدية عن أكثر من 50 قرار لفائدة الجهة

Samedi 22 Juin 2019
وات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بولاية المهدية، مساء السبت، عن أكثر من 50 قرار شملت أهمها إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعة.
وتضمنت القرارات، أيضا، تسوية وضعية المحوزين للعقارات الدولية من الأحباس أو أحباس الزوايا على غرار عزيزة عثمانة بالجهة إلى جانب إحداث وحدة جهوية لتثمين النفايات بمنطقة المسلان بمعتمدية السواسي.
وقرر الشاهد خلال الجلسة، التي شهدت حضور كل نواب الجهة بالبرلمان وعدد من الوزراء ورؤساء الإدارات الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني، إحداث رصيف جديد بين ميناء المهدية وسبخة بن غياضة، في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، سيمكن من إرساء الرحلات الدولية السياحية.
وشدد الشاهد بالمناسبة على ضرورة أن ترتبط هذه القرارات بصبغة استشرافية تراعي المكامن المتوفرة بالجهة وتقلص من عدم التوازن بين مجمل مناطق الجهة خاصة بما يتعلق بتوزع المؤسسات الصناعية المنتصبة علاوة على فك العزلة عن المناطق الداخلية بالمهدية.
ولاحظ رئيس الحكومة ضعف مؤشرات التنمية وغياب المؤسسات الصحية زد عليها المشاكل العقارية التي تعود إلى عشرات السنوات والمشاكل البيئية التي تتطلب تدخلا عاجلا لا سيما وأن الجهة لا تتمتع بمصب فضلات مراقب.
وكان رئيس الحكومة قد زار ، صباح اليوم، عدة مناطق بالجهة أين أعلن عن انطلاق مجموعة من المشاريع طالت قطاع التطهير والماء والكهرباء واسناد عقود لفائدة أصحاب المساكن والأراضي الاشتراكية إلى جانب تسجيل عدد من النساء الريفيات في منظومة "احميني".
وتضمنت القرارات، أيضا، تسوية وضعية المحوزين للعقارات الدولية من الأحباس أو أحباس الزوايا على غرار عزيزة عثمانة بالجهة إلى جانب إحداث وحدة جهوية لتثمين النفايات بمنطقة المسلان بمعتمدية السواسي.
وقرر الشاهد خلال الجلسة، التي شهدت حضور كل نواب الجهة بالبرلمان وعدد من الوزراء ورؤساء الإدارات الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني، إحداث رصيف جديد بين ميناء المهدية وسبخة بن غياضة، في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، سيمكن من إرساء الرحلات الدولية السياحية.
وشدد الشاهد بالمناسبة على ضرورة أن ترتبط هذه القرارات بصبغة استشرافية تراعي المكامن المتوفرة بالجهة وتقلص من عدم التوازن بين مجمل مناطق الجهة خاصة بما يتعلق بتوزع المؤسسات الصناعية المنتصبة علاوة على فك العزلة عن المناطق الداخلية بالمهدية.
ولاحظ رئيس الحكومة ضعف مؤشرات التنمية وغياب المؤسسات الصحية زد عليها المشاكل العقارية التي تعود إلى عشرات السنوات والمشاكل البيئية التي تتطلب تدخلا عاجلا لا سيما وأن الجهة لا تتمتع بمصب فضلات مراقب.
وكان رئيس الحكومة قد زار ، صباح اليوم، عدة مناطق بالجهة أين أعلن عن انطلاق مجموعة من المشاريع طالت قطاع التطهير والماء والكهرباء واسناد عقود لفائدة أصحاب المساكن والأراضي الاشتراكية إلى جانب تسجيل عدد من النساء الريفيات في منظومة "احميني".
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Par:kamelnet (Tunisia )
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