Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Karaouan Hayran  

الشاهد يعلن في جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بالمهدية عن أكثر من 50 قرار لفائدة الجهة

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
وات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة ممتازة للمجلس الجهوي بولاية المهدية، مساء السبت، عن أكثر من 50 قرار شملت أهمها إحداث معتمديتين بكل من رجيش والبرادعة.
وتضمنت القرارات، أيضا، تسوية وضعية المحوزين للعقارات الدولية من الأحباس أو أحباس الزوايا على غرار عزيزة عثمانة بالجهة إلى جانب إحداث وحدة جهوية لتثمين النفايات بمنطقة المسلان بمعتمدية السواسي.

وقرر الشاهد خلال الجلسة، التي شهدت حضور كل نواب الجهة بالبرلمان وعدد من الوزراء ورؤساء الإدارات الجهوية وممثلين عن المجتمع المدني، إحداث رصيف جديد بين ميناء المهدية وسبخة بن غياضة، في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، سيمكن من إرساء الرحلات الدولية السياحية.




وشدد الشاهد بالمناسبة على ضرورة أن ترتبط هذه القرارات بصبغة استشرافية تراعي المكامن المتوفرة بالجهة وتقلص من عدم التوازن بين مجمل مناطق الجهة خاصة بما يتعلق بتوزع المؤسسات الصناعية المنتصبة علاوة على فك العزلة عن المناطق الداخلية بالمهدية.



ولاحظ رئيس الحكومة ضعف مؤشرات التنمية وغياب المؤسسات الصحية زد عليها المشاكل العقارية التي تعود إلى عشرات السنوات والمشاكل البيئية التي تتطلب تدخلا عاجلا لا سيما وأن الجهة لا تتمتع بمصب فضلات مراقب.
وكان رئيس الحكومة قد زار ، صباح اليوم، عدة مناطق بالجهة أين أعلن عن انطلاق مجموعة من المشاريع طالت قطاع التطهير والماء والكهرباء واسناد عقود لفائدة أصحاب المساكن والأراضي الاشتراكية إلى جانب تسجيل عدد من النساء الريفيات في منظومة "احميني".


  
  
     
  
cadre-660cbab68c0fa1ddd3595115d55df2d9-2019-06-22 18:35:52






0 de 0 commentaires pour l'article 184436



Special can 201
    15:30 RD Congo 0 - Ouganda 2
    18:00 Nigeria - Burundi
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
Ouganda 3 1 1 0 0 2
RD congo 0 1 0 0 1 -2
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

السبت 22 جوان 2019 | 18 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 21°
5.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
27°-2141°-2437°-2335°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561226643|184436 461|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires