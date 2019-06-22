البيوتكنولجيا تستقطب 80 بالمائة من انشطة البحث والتجديد في مجال الصناعات الصيدلانية

Samedi 22 Juin 2019



وات

- تستقطب البيوتكنولجيا نسبة 80 بالمائة من انشطة البحث والتجديد في مجال الصناعات الصيدلانية، وفق ما أفاد به رئيس مدير عام القطب التكنولوجي بسيدى ثابت حمادي العيادي، اليوم السبت خلال ملتقى حول "آفاق العلاج البيولوجي في تونس".وأوضح العيادي أن تنظيم هذا الملتقى يهدف الى تحديد المشاريع الكبرى حول العلاج البيولوجي في تونس، مؤكدا انخراط الدولة في دعم هذا المجال لاسيما بتمويل القطب التكنولوجي بسيدي ثابت باعتمادات تناهز 35 مليون دينار لاحداث سلسلة لانتاج الجزيئات.وأبرز في هذا السياق الأهمية التي يكتسيها مشروع يجري تنفيذه حاليا حول "الزرع الذاتي" بالنظر الى ما يمكن ان يوفره من نفقات فضلا عن مساهمة مثل هذه المشاريع في تطوير المنظومة الصحية.وأشار الى توسع استخدام الأدوية البيولوجية ليشمل علاج عديد الأمراض الخطيرة (السرطان والسكري... ) اضافة الى مساهمته في تحسين جودة حياة المرضى ودعم التكفل الصحي لفائدتهم.وذكر أن تونس تستورد تقريبا أغلب احتياجاتها من الأدوية البيولوجية بما ينعكس سلبا على ميزان الدفوعات ويزيد من تدهور عجز الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، خصوصا وأن كلفة هذه الأدوية باهظة.وشدد رئيس مدير عام القطب التكنولوجي بسيدى ثابت على ضرورة دعم انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي من أجل ملاءمة الاحتياجات المهنية لسوق الشغل، معلنا عن اعتزام القطب تركيز منصة لتنمية انتاج الجزيئات في غضون سنة 2020 لتكون بمثابة مركز للبحوث ولنقل التكنولوجيا، بتمويل في شكل قرض من طرف البنك الأوروبي للتنمية.ومن جهتها، أكدت المديرة العامة لمخبر "فارمادارم" سليمة كريشان، ضرورة أن يعي الصناعيون بأهمية العلاج البيولوجي وتوسع استعمالاته، داعية الى مزيد تطوير هذا الصنف من الأدوية من خلال حماية المصنعين الناشطين في المجال وتحفيزهم محليا.