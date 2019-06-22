فراس قفراش: رئيس الجمهورية في صحّة جيّدة وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني

Samedi 22 Juin 2019
وات - أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهوريّة فراس قفراش اليوم السبت ،بأنّ رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي قد غادر المستشفى العسكري في صحّة جيّدة وأنّه سيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.
وبيّن قفراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ رئيس الجمهوريّة سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة وخاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي المصادق عليها الثلاثاء الماضي .
وكان رئيس الجمهوريّة قد تنقّل مساء أمس الجمعة إلى المستشفى العسكري بتونس للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة وفق تدوينة اوردها المستشار الاعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي .
وبيّن قفراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ رئيس الجمهوريّة سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة وخاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي المصادق عليها الثلاثاء الماضي .
وكان رئيس الجمهوريّة قد تنقّل مساء أمس الجمعة إلى المستشفى العسكري بتونس للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة وفق تدوينة اوردها المستشار الاعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي .
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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