Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Cokctail By Babnet  

فراس قفراش: رئيس الجمهورية في صحّة جيّدة وسيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
وات - أفاد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهوريّة فراس قفراش اليوم السبت ،بأنّ رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي قد غادر المستشفى العسكري في صحّة جيّدة وأنّه سيشرف بداية الأسبوع القادم على موكب الاحتفال بالذكرى 63 لانبعاث الجيش الوطني التونسي.

وبيّن قفراش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ رئيس الجمهوريّة سيواصل لقاءاته الرسميّة وغير الرسميّة وخاصة فيما يتعلق بالاستماع إلى آراء مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء القانون الدستوري بخصوص تنقيحات القانون الانتخابي المصادق عليها الثلاثاء الماضي .
وكان رئيس الجمهوريّة قد تنقّل مساء أمس الجمعة إلى المستشفى العسكري بتونس للقيام ببعض التحاليل إثر تعرّضه لوعكة صحيّة خفيفة وفق تدوينة اوردها المستشار الاعلامي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي .


  
  
     
  
cadre-b406d761e227fdcd4af4d22db7ecba87-2019-06-22 16:45:44






0 de 0 commentaires pour l'article 184421



Special can 201
    15:30 RD Congo 0 - Ouganda 2
    18:00 Nigeria - Burundi
    21:00 Guinée - Madagascar
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 3 1 1 0 0 3
RD congo 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 1 0 0 1 -3
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

السبت 22 جوان 2019 | 18 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 05:00 03:04
28°
 28° % 51 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
28°-2241°-2437°-2335°-2434°-25
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561221444|184421 653|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires