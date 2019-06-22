جلسة العدالة الانتقالية تحدد 27جوان للنظر في مظلمة سكان ''حي البراطل'' بحلق الوادي زمن بن علي

Samedi 22 Juin 2019
باب نات - ستنظر يوم 27جوان جلسة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف مظلمة سكان حي البراطل بحلق الوادي زمن حكم بن علي والذين وباذن منه تم هدم منازلهم بعد اخراجهم منها بالقوة العامة خلال سنة 2008 وذلك حتى يتمكن أحد اصهاره من بناء مشروعه على تلك الارض التى كانت تمسح9260 متر مربع ...
وقد شملت الابحاث في القضية كل من بن علي ومعتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي التجهيز بتونس الاسبق ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس اسبق بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية.....
وقد كان منطلق القضية أثر عريضة رفعها اهالي حي البراطل بحلق الوادي أثر الثورة وبتاريخ 22ماي 2011 الى وكيل الجمهورية بتونس اكدوا فيها تعرضهم للتهجير من منازلهم بجهة حي البراطل بحلق الوادي خلال سنة 2008 واخراجهم بالقوة العامة وتحت انظار متعمد الجهة في تلك الفترة مطالبين بالتتبع العدلي ضد معتمد حلق الوادي الاسبق وكل من سيكشف عنه البحث فتم فتح تحقيق في الغرض ...
وقد شملت الابحاث في القضية كل من بن علي ومعتمد حلق الوادي الاسبق ووالي تونس في تلك الفترة والمدير الجهوي التجهيز بتونس الاسبق ومدير اشغال اسبق ببلدية حلق الوادي ومهندس متقاعد ببلدية حلق الوادي ورئيس اسبق بديوان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية.....
وقد كان منطلق القضية أثر عريضة رفعها اهالي حي البراطل بحلق الوادي أثر الثورة وبتاريخ 22ماي 2011 الى وكيل الجمهورية بتونس اكدوا فيها تعرضهم للتهجير من منازلهم بجهة حي البراطل بحلق الوادي خلال سنة 2008 واخراجهم بالقوة العامة وتحت انظار متعمد الجهة في تلك الفترة مطالبين بالتتبع العدلي ضد معتمد حلق الوادي الاسبق وكل من سيكشف عنه البحث فتم فتح تحقيق في الغرض ...
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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