مدنين: تظاهرة ''مدنين دون سيارات'' حولت شارع الحبيب بورقيبة الى ساحة فنون وفضاء تحسيس بالسلامة المرورية

Samedi 22 Juin 2019



وات

- ترجّلوا وسط اكبر شارع رئيسي بمدينة مدنين بكل أريحية دون خوف من سيارات تعودت تقطع شارع الحبيب بورقيبة بكل سرعة وبكثافة وغنّوا ورسموا ورقصوا بكل حرية في أُمسية انتظمت أمس لإي إطار تظاهرة "مدينة مدنين دون سيارات" تحول بمقتضاها هذا الشارع الى فضاء تحسيسي وتوعوي بالسلامة المرورية والإسعافات الأولية وساحة فنون مارس فيها الجميع ما اختاره بين الرسم او الغناء وغيرها وغابت أصوات منبهات السيارات وضجيجها لنحل ّ مكانها أنغام موسيقية عصرية وشعبية امتزجت فأطربت وأمتعت.وانتظمت مبادرة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمدنين "مدنين دون سيارات" في اطار تظاهرة مدنين عاصمة السلامة المرورية طيلة هذا العام حيث أبرمت هذه الجمعية مع بلدية المكان شراكة تم بمقتضاها انجاز عدة انشطة من اجل التقليص من حدة الحوادث والتحسيس بمخاطر الطريق وضرورة السياقة المعتدلة والمتّزنة وبذل الجهود لإعداد أمثلة مرورية ناجعة وفق نور الدين الحجاجي رئيس الجمعية.ومع تنظيم تظاهرة "مدنين دون سيارات" أمس أعطيت إشارة انطلاق حافلة السلامة المرورية هي الاولى من نوعها في تونس وذلك ببادرة من الجمعية وشراكة مع الشركة الجهوية للنقل بمدنين ستجوب مع انطلاق العطلة الامنة كل بلديات الولاية تحمل معها معارض وورشات لتلعب دورا تحسيسيا وتوعويا حول مخاطر حوادث الطريق والدعوة الى التقليص منها الى 30 بالمائة هدف الجمعية هذه السنة بولاية مدنين التي لا تزال نسبة الحوادث بها مرتفعة بحكم موقعها وشدة الحركية بها.وفي إطار تظاهرة مدنين عاصمة السلامة المرورية لسنة 2019 نظمت الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بمدنين عدة انشطة من ندوات وآخرها ندوة حول التنقل الحضري بالمدن تحت شعار مدينة آمنة من حوادث المرور وندوة دولية حول تخطيط أمثلة المرور بالمدن وحملات تحسيسية وتشوير ممرّات المترجّلين وتعديل أضواء السيارات وكرنفال السلامة المرورية ومنتدى السلامة المرورية و"يوم دون سيارات" مطلع هذه السنة ليتواصل تنظيم أنشطة أخرى كامل السنة.