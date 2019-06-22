بوعلي المباركي يدعو إلى تحويل ذكرى رحيل الزعيم الوطني والنقابي أحمد التليلي الى ذكرى وطنية

Samedi 22 Juin 2019



وات

- دعا الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، السبت بقفصة، إلى ضرورة تحويل ذكرى إحياء رحيل الزعيم الوطني والنقابي، أحمد التليلي، الى ذكرى وطنية بالنّظر إلى ما قدّمه هذا الزعيم لتونس وللاتحاد في مسيرته الوطنية والنقابية فضلا عن كونه من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل وساهم في الحركة المسلّحة في معركة التحرّر الوطني.وقال المباركي، لدى إشرافه بدار الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة على إحياء الذكرى 52 لوفاة الزعيم النقابي أحمد التليلي، "انّه من حقّ هذا الزعيم على تونس أن تخلّد ذكراه بما يليق به وبمسيرته وبتاريخه النضالي الوطني والنقابي على المستويات الوطنية والاقليمية وحتى الدولية ومن حق الاجيال الحالية والقادمة أن تعرف الزعيم أحمد التليلي وغيره من الزعماء الذين أسهموا في بناء الدولة العصرية" ودعا الاتحاد الجهوي للشغل إلى بناء نصب تذكاري بمدينة قفصة يخلّد مسيرة أحمد التليلي النضالية.واشار الى أن الاتحاد يحي ذكرى رحيل الزعيم أحمد التليلي في ظلّ أوضاع صعبة تتّسم بالتجاذبات و بعدم وضوح المشهد السياسي وبالتلويح بإمكانية تأجيل الانتخابات القادمة وبتفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل إخراج تونس من أزمتها ومن الصعوبات التي تعانيها ومن الوضع الضبابي الذي تمرّ به.وذكّر في هذا السياق بدعوة الاتحاد الى أن يجتمع الفاعلون السياسيون والاقتصاديون وكل القوى الحية حول برنامج إنقاذ وطني لإخراج تونس من أزمتها.وأكّد من ناحية أخرى أن الاتحاد لن يتخلّى عن دوره في المحافظة على إنجاح المسار الديمقراطي والانتخابي بما في ذلك الاستحقاقات القادمة وضمان نزاهتها وشفافيتها وسيكون له شبكة من الملاحظين.وتطرّق الكاتب العام الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميراوي من جهته للحديث عن خصال الزعيم أحمد التليلي ودوره في النضال الوطني والنقابي وفي معركة التحرّر الوطني منتقدا التعتيم الذي مورس على مسيرة هذا الرجل لسنوات طويلة لفائدة أشخاص حاولوا احتكار النضال الوطني والعمل النقابي.وتضمّن برنامج إحياء الذكرى 52 لوفاة الزعيم الوطني والنقابي أحمد التليلي جانبا فكريا بتقديم مداخلتين حول "الانتقال الديمقراطي والحركات الاجتماعي" وحول "اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بين تونس والاتحاد الاوروبي وانعكاساته على الاقتصاد الوطني".