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مشاركة الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في الدورة 119 للجنة البندقية

Samedi 22 Juin 2019

Samedi 22 Juin 2019
وات - شارك محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان اليوم السبت في أشغال اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية" بحضور عامر العريض رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب.

وتأتي هذه المشاركة وفق بلاغ لمصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بدعوة من لجنة البندقية التي تعقد دورتها 119 بإيطاليا من 20 إلى 23 جوان 2019.


وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب قد طلبتا الاستئناس برأي "لجنة البندقية" حول مشروع قانون هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.

  
  
     
  
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