تشريعية 2019: بداية من يوم غد وضع قائمات أولية للناخبين وفتح باب الاعتراض

Samedi 22 Juin 2019



وات

- ذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ،اليوم السبت ، أنها ستضع على ذمة العموم ، بداية من يوم غد الأحد وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم 25 جوان الجاري، القائمات الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها إجراؤها مطلع أكتوبر 2019 وفتح باب الاعتراض عليها.وأوضحت الهيئة في بلاغ أنها ستضع تلك القائمات على ذمة العموم بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وبمقرات المعتمديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بالإضافة إلى وضع تلك القائمات بالموقع الرسمي للهيئة على الانترنت.من جهة أخرى أعلنت الهيئة أن باب الاعتراض على تلك القائمات سيفتح بداية من يوم الأربعاء المقبل 26 جوان الجاري ليتواصل إلى غاية يوم الجمعة 28 جوان 2019 مضيفة انه يمكن تقديم مطالب الاعتراض داخل الجمهورية بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء) .وبخصوص الاعتراضات من خارج تونس أوضحت الهيئة انه يمكن تقديمها مباشرة بمقرات الهيئات الفرعية بالخارج (عددها 6 هيئات) أو عن طريق بريد الكتروني أعد في الغرض مضيفة أنها وضعت على موقعها الالكتروني جملة المطبوعات المتعلقة بالاعتراض على قائمات الناخبين.وتوجد مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات في الخارج في كل من القنصلية العامة التونسية بمرسيليا (الدائرة الانتخابية فرنسا 2 ) والقنصلية العامة التونسية بباريس (الدائرة الانتخابية فرنسا1) والقنصلية التونسية بروما (الدائرة الانتخابية ايطاليا) والسفارة الفرنسية ببرلين (الدائرة الانتخابية ألمانيا) والسفارة التونسية بابو ظبي ( دائرة العالم العربي و باقي دول العالم ) و القنصلية التونسية بمونتريال (دائرة الأمريكيتين وباقي الدول الأوروبية).