محاكمة عروس اوهمها زوجها بقضاء شهر العسل في القاهرة فوجدت نفسها في صفوف داعش الارهابي

Samedi 22 Juin 2019



باب نات

- مثلت أمس الجمعة امام الدائرة الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس فتاة في العقد الثالث من العمر اتهمت بالانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية وذلك على خلفية اتهامها بالسفر أثر زفافها مع عريسها الى القاهرة لقضاء شهر العسل ثم فوجئت أثر ذلك بتواجدها ضمن صفوف داعش الارهابي وانه بعد فترة وتحديدا خلال سنة 2016 قتل عريسها في إحدى معارك داعش الارهابي وقد قرر التنظيم تزويجها من احد مقاتليه ألا انها تمكنت في إحدى المناسبات من الفرار ثم سلمت نفسها الى السلطات التركية بالحدود وقد تم ترحيلها لاحقا الى تونس ...وقد طلب أمس محاميها التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تاخير القضية وتحديد موعد لها أثر الجلسة...