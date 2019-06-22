باجة: حريق في مجاز الباب يأتي على أكثر من 90 هكتارا من الزراعات الكبري

Samedi 22 Juin 2019
وات - أتى حريق اندلع الليلة الماضية في منطقة "القنارة" في معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة على اكثر من 90 هكتارا من مالزراعات الكبرى (قمح صلب وشعير وأعلاف) حيث تمّت السيطرة على الحريق بصعوبة فى الساعات الأولى من يوم السبت باستعمال 9 شاحنات إطفاء استقدمت من ولايتى باجة وزغوان وتواصل الحريق لاكثر من 5 ساعات حسب ما صرح به العميد مالك ميهوب المدير الجهوى للحماية المدنية بباجة لمراسلة"وات".
وأضاف نفس المصدر انه تم اللجوء ايضا الى عدد من المتطوعين خاصة ان الحريق تزامن مع حريق اخر بضيعة العزيمة واتى على مساحات من الفول وتنكبّ لجنة من مصالح الفلاحة حاليا على تحديد الخسائر الناتجة عن الحريق والمساحات المتضرّرة بدقة.
ويتواصل أيضا البحث في أسباب الحريق الذى تزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بالمنطقة.
وأضاف نفس المصدر انه تم اللجوء ايضا الى عدد من المتطوعين خاصة ان الحريق تزامن مع حريق اخر بضيعة العزيمة واتى على مساحات من الفول وتنكبّ لجنة من مصالح الفلاحة حاليا على تحديد الخسائر الناتجة عن الحريق والمساحات المتضرّرة بدقة.
ويتواصل أيضا البحث في أسباب الحريق الذى تزامن مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة بالمنطقة.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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