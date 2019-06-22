الشاهد يعطي إشارة انطلاق عدد من المشاريع بولاية المهدية

Samedi 22 Juin 2019



وات

- أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، لدى زيارته ولاية المهدية السبت، إشارة انطلاق عدد من المشاريع طالت قطاعات الفلاحة والتطهير وتهذيب الأحياء والاستثمار.وشملت المشاريع محطة تطهير جديدة تعتمد معالجة ثنائية لمياه الصرف الصحي لثلاث بلديات هي المهدية وقصور الساف ورجيش، وقد انطلقت اشغالها يوم 15 نوفمبر 2018 بكلفة عادلت 90 مليون دينار.وتضمنت المشاريع، أيضا، التهذيب العمراني لحي الحرابة بمعتمدية قصور الساف، الذي تشرف على انجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني، علاوة على البرنامج الوطني لتوزيع اللوحات الشمسية على العائلات.وقدم رئيس الحكومة، الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الاجتماعية، عقود تسوية للمساكن القديمة والأراضي الفلاحية المتواجدة على عقارات دولية لفائدة عدد من المنتفعين بمعتمدية السواسي.وأشرف الشاهد، بمعتمدية الجم، على انطلاق اشغال مشروع توسعة وحدة "دراكسلماير" الالمانية لتصنيع الكابلات والمنظومات الالكترونية والكهربائية للسيارات.وينتظر أن ترفع وحدة "دراكسلماير" بالجم من طاقتها التشغيلية بعد التوسعة من 1250 عون وإطار الى 2250 اغلبهم من أبناء المنطقة فيما ستوفر كل وحدات المصنع (سوسة وسليانة والجم) الموجودة في تونس 4000 موطن شغل في برامجها المستقبلية لتضم 13000 عامل وعاملة.وأشرف الشاهد، باحدى الضيعات الفلاحية الخاصة بمنطقة العيثة من معتمدية الجم على عملية تسجيل عدد من العاملات الفلاحيات في منظومة "احميني" التي ينتظر أن تنتفع بها حوالي 30 ألف امراة بولاية المهدية بين سنتي 2019 و2020.وأسند، بولاية المهدية، اشعارات تمويل لعدد من الباعثين وأصحاب المبادرات الفردية للانتصاب للحساب الخاص كما دشن محطة ضخ للماء الصالح للشراب بمعتمدية كركر.