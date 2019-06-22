الحرارة تدرك 47 درجة بالجنوب الغربي ونسق الارتفاع يتواصل غدا الأحد

Samedi 22 Juin 2019
وات - تتراوح درحات الحرارة القصوى ، السبت ، بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبين 38 و 44 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي في حين يكون البحر قليل الإضطراب فمضطربا.
وتكون السماء مغشاة ، عامة، مغشاة ببعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة لتشمل تدريجيا بقية المناطق.
وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 55 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور الخلايا الرعدية.
وتستمر درجات الحرارة، غدا الأحد، على وتيرة مرتفعة وتتراوح القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبين 39 و 45 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بالشمال مع رياح تهب من القطاع الشرقي بأقصى الشمال ومن القطاع الجنوبي ببقية الجهات معتدلة فقوية من 20 إلى 40 كلم/س تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
وتكون السماء مغشاة ، عامة، مغشاة ببعض السحب بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة لتشمل تدريجيا بقية المناطق.
وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا فقوية من 35 إلى 55 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز مؤقتا 70 أثناء ظهور الخلايا الرعدية.
وتستمر درجات الحرارة، غدا الأحد، على وتيرة مرتفعة وتتراوح القصوى منها بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط وبين 39 و 45 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 47 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي.
وتغشى السماء سحب عابرة بأغلب المناطق تكون أكثر كثافة بالشمال ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بالشمال مع رياح تهب من القطاع الشرقي بأقصى الشمال ومن القطاع الجنوبي ببقية الجهات معتدلة فقوية من 20 إلى 40 كلم/س تتقوى بعد الظهر قرب السواحل الشمالية.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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