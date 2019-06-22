البنك المركزي التونسي: سبعة مكاتب للصرف اليدوي للعملة فقط انطلقت في النشاط

Samedi 22 Juin 2019



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- دخلت 7 مكاتب لتقديم خدمات الصرف اليدوي للعملة الصعبة في تونس العمل رسميا في ظل وجوب انطلاق المكاتب التي حصلت على تراخيص من البنك المركزي التونسي، في العمل في أجل اقصاه 3 اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص (منشور عدد 7 لسنة 2018 ).وأعلن البنك المكزي التونسي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أنه وافق على منح 32 مترشحا رخصا لاحداث مكاتب صرف يدوي (شراء وبيع ) وان 7 مكاتب فقط انطلقت في النشاط مما سيسهم في تقديم خدمات شراء وبيع العملات بشكل قانوني والتقليص من حجم هذا النشاط خارج المسالك المراقبة .وتوزعت المكاتب على 4 مكاتب بتونس العاصمة وهي "لا غولات (حلق الوادي) اكستشنج " و" أي إيتش اكستشنج " و" يونغا تشانج ومكتب وسام حسن دالي في حين توزعت بقية المكاتب على سوسة والجم وهي "دوفيز "و" ثيسدروس تشانج " و "سوسة تشانج".وينص منشور عدد 7 لسنة 2018 الصادر عن البنك المركزي انه يتعين على ان كل شخص طبيعي مقيم تونسي الجنسية يعتزم ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف، أن يحصل مسبقا على ترخيص البنك المركزي.ويتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الترخيص وأن يوجّه إلى البنك المركزي التونسي وأن يعلمه في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط.وتقوم مكاتب الصرف بشراء يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات من بينها استبدال عملات بالدينار من قبل المسافرين وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان المنح السياحية غير المستعملة وشراء العملات التي يتمّ إعادة بيعها من قبل المسافرين المقيمين بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات.وتقوم هذه المكاتب ببيع يدوي للعملات القابلة للتحويل مقابل الدينارات من خلال إعادة إبدال لفائدة المسافرين غير المقيمين للباقي بالدينارات الذي يمسكونه تبعا لبيع عملات و بيع عملات مقابل دينارات بعنوان المنح السياحية وبيع عملات مقابل دينارات بعنوان مصاريف القيام بمهمات وتربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية .. ويوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات كشوفات "حسابات مكتب صرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه الكشوفات.ويتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف من قبل البنك المركزي التونسي عند عدم مراعاة شروط ممارسة عمليات الصرف اليدويوالإخلال بشرط من شروط ممارسة النشاط وعدم مباشرة الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف لنشاطه الفعلي في الأجال المحددة .