تراجع عمليات الغش في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2019 إلى 546 حالة مقابل 674 حالة خلال نفس الدورة من سنة 2018

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- أكد وزير التربية حاتم بن سالم، أن حالات الغش في الدورة الرئيسة لبكالوريا 2019 تراجعت مقارنة بالحالات المسجلة خلال نفس الدورة من السنة الفارطة، إذ تم تسجيل 546 حالة مقابل 674 حالة بالنسبة للدورة الرئيسية لسنة 2018، مشددا على أن "الغش خط أحمر" وأن الوزارة ستكافحه بكل الطرق القانونية.وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة خلال افتتاحه مساء اليوم الجمعة لمهرجان ربيع الفنون بالقيروان في دورته ال 23 ، أن المجهود الذي قامت به وزارة التربية خاصة على مستوى التحسيس وإضفاء مسؤولية أكبر على مراكز الامتحانات، قد أعطى أكله ، لافتا إلى أنه تم إلقاء القبض على شبكات متورطة في عمليات الغش بعدد من ولايات الجمهورية ومن بينها ولاية القيروان مبرزا " وجود تحسن كبير في مجال مكافحة الغش هذا العام ".وأفاد أن محاسبة مرتكبي عمليات الغش سيتم حسب الحالات موضحا أن من تم القبض عليه بحالة تلبس سيتم حرمانه من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة 5 سنوات مع الطرد من جميع المعاهد العمومية.ومن جهة اخرى أفاد الوزير أنه سيتم الانطلاق قريبا في الدراسات لانجاز مجمع مدرسي ثقافي ورياضي في ولاية القيروان بتكلفة تفوق 7 مليون دينار بتمويل من البنك الاوروبي للاستثمار.واوضح أن المشروع يشمل كافة المراحل الدراسية من الحضانة والتحضيري الى الابتدائي والاعدادي والثانوي كما يضم مركبا ثقافيا ورياضيا من أعلى طراز كما أعلن الوزير عن تزويد مدرسة عين جلولة بالماء الصالح للشراب بتكلفة جملية تناهز 60 مليون دينار وفيما يتعلق بحضوره لافتتاح فعاليات مهرجان ربيع الفنون بالقيروان أفاد بن سالم أنه سيتم الإعداد لمشاريع جهوية تهم التعاون بين وزارة التربية ووزارة الثقافة لإعطاء الثقافة مكانة خاصة داخل المؤسسات التربوية.ويذكر ان المهرجان الذي انطلق مساء اليوم بعرض تنشيطي وبتدشين معرض الفنون التشكيلية للفنانين ينتهي يوم 25 جوان الجاري ويتضمن عددا من العروض منها بالخصوص أمسية شعرية بحضور شعراء من تونس ومن البحرين والمغرب ولبنان، بالاضافة إلى يوم سياحي يضم معرضا للصناعات التقليدية وعروضا للفروسية وتذوقا للأكلات الشعبية وندوة علمية بعنوان السياحة الثقافية.كما يتضمن مجلسين ثقافيين الأول تحت عنوان الإعلام الثقافي والثاني بعنوان القيروان في ذاكرة الفنون وعرض "الجايدة" للمخرجة التونسية سلمى بكار وعرض مسرحية "جويف" للمخرج حمادي الوهايبي ليختتم المهرجان بحفل فني تحييه الفنانة نوال غشام.ويشار إلى أنه تم خلال السنة الفارطة حجب الدورة الخاصة بسنة 2018 من مهرجان ربيع الفنون بالقيروان نظرا لعدد من الصعوبات المالية التي حالت دون تنظيمه يارا