لجنة اليقظة بوزارة الفلاحة توصي اللجان الجهوية بالبقاء في حالة انعقاد

Samedi 22 Juin 2019
وات - أوصت لجنة اليقظة ومتابعة الأوضاع المناخية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اللجان الجهوية بالبقاء في حالة انعقاد ويقظة بصفة متواصلة وذلك على اثر تنبيه المعهد الوطني للرصد الجوي، من ارتفاع درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع.
ودعت اللجان الجهوية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، الى التدخل السريع والناجع لإطفاء الحرائق حال اندلاعها، علاوة على الإسراع بإصلاح الأعطاب التي قد تطرأ على مستوى شبكات المياه.
كما أوصت بضرورة التنسيق مع لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي على مستوى الوزارة.
ودعت اللجان الجهوية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، الى التدخل السريع والناجع لإطفاء الحرائق حال اندلاعها، علاوة على الإسراع بإصلاح الأعطاب التي قد تطرأ على مستوى شبكات المياه.
كما أوصت بضرورة التنسيق مع لجنة اليقظة ومتابعة الوضع المناخي على مستوى الوزارة.
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Par:essoltan (France )
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