الداخلية: إحباط مخطط خلية تكفيرية للسطو على بنك في العاصمة

Vendredi 21 Juin 2019
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أنّ الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالقرجاني بالتنسيق مع وحدات إقليم الأمن الوطني بتونس وبإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمكنت من إحباط مخطط في مراحله النهائية للسطو على أحد البنوك بتونس العاصمة خطّطت له خلية تكفيرية بضواحي العاصمة في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" وتمويل المخططات الإرهابية.
كما تم في نفس الإطار إيقاف 4 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم (سيوف وسكاكين) تم صنعها للغرض.
وبإحالة المعنيين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 21 جوان 2019، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في شأن اثنين منهما والأبحاث لا تزال متواصلة.
كما تم في نفس الإطار إيقاف 4 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم (سيوف وسكاكين) تم صنعها للغرض.
وبإحالة المعنيين على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 21 جوان 2019، أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في شأن اثنين منهما والأبحاث لا تزال متواصلة.
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- 16:39 قانون تحصين الثورة مكرر
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Par:BABANETTOO (France )
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