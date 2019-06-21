إصابة شخص على مستوى الساق بعد أن بادر بإطلاق النار على حارس ثكنة عسكرية بمنزل جميل والقبض على مرافقيه الإثنين وبحوزتهما خراطيش وبندقية صيد

Vendredi 21 Juin 2019
وات - أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها أن "3 أشخاص تعمّدوا في حدود الساعة الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم الجمعة، الإقتراب من السّور الخارجي للثكنة العسكرية "بنّيقرو" بمنزل جميل (ولاية ينزرت)، حيث بادر أحدهم بإطلاق النار مباشرة على الحارس الذي تولّى رد الفعل فوريّا بإطلاق النار عليه وإصابته على مستوى ساقه".
كما جاء في البلاغ أنّ عنصر التدخّل العسكري بالثكنة، تولّى في الحين، "إلقاء القبض على المُرافقين الإثنين والإحتفاظ بهما، في انتظار أن يتولّى القضاء العسكري والجهات الأمنية مباشرة البحث على عين المكان".
وقد تم إسعاف ذلك الشخص على عين المكان ثم نقله إلى المستشفى العسكري الجهوي ببنزرت لتلقّي الإسعافات اللازمة، حسب نص البلاغ الذي أضاف أنه "بالتفتيش الأوّلي تم العثور لدى المعنيين الإثنين، على 10 خراطيش (عيار 16 مم) وبندقية صيد، في انتظار ما سيُسفر عنه البحث".
كما جاء في البلاغ أنّ عنصر التدخّل العسكري بالثكنة، تولّى في الحين، "إلقاء القبض على المُرافقين الإثنين والإحتفاظ بهما، في انتظار أن يتولّى القضاء العسكري والجهات الأمنية مباشرة البحث على عين المكان".
وقد تم إسعاف ذلك الشخص على عين المكان ثم نقله إلى المستشفى العسكري الجهوي ببنزرت لتلقّي الإسعافات اللازمة، حسب نص البلاغ الذي أضاف أنه "بالتفتيش الأوّلي تم العثور لدى المعنيين الإثنين، على 10 خراطيش (عيار 16 مم) وبندقية صيد، في انتظار ما سيُسفر عنه البحث".
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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