Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Tifraa Kithir  

ميدل إيست آي : نبيل القروي القوي أو بيرلسكوني تونس

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا تحت عنوان
Tunisian parliament passes law excluding presidential frontrunner from election

تحدث فيه عن التنقيحات الأخيرة للقانون الإنتخابي في تونس و التي أفضت إلى إقصاء المرشح البارز للإنتخابات الرئاسبة رجل الأعمال نبيل القروي
و أضاف المقال بأن نبيل القروي المعروف ببيرلسكوني تونس ،المرشح الأبرز لخلافة الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج و ذلك بحسب آخر إستطلاعات الرأي لنوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر من هذه السنة .


و أردف المقال بأن القانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية الأسبوع يفرض قيودا جديدة ذات مفاعيل رجعية تمنع المنتفعين من الإشهار السياسي من المشاركة في الإنتخابات ،الأمر الذي أدانه القروي و استهجنه عبر بيان صادر عن مكتبه علاوة على تصريحات إعلامية حول الموضوع معتبرا هذه الخطوة عودة نحو الديكتاتورية و ضربا للديمقراطية التونسية .

و أضاف المقال بأن القروي أو المنغولي (وصف في اللغة الإنقليزية الإنقليزية يدل على القوة ) و هو من المؤيدين السابقين للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ،قد أعلن ترشحه عبر قناته التلفزية الخاصة في شهر ماي المنقضي مرتكزا على نشاطاته خيرية و التي اتاحت له إشعاعا شعبيا و هو ما رآه البعض تحيلا على الديمقراطية .

و ختم المقال بالإشارة إلى تصريح القروي الأخير الذي نشر على صحيفة التايمز البريطانية حيث عرّف نفسه بأنه مترشح من خارج "السيستام ",معتبرا أن قلة خبرته في الشأن السياسي و الحكومي ستمنحه ثقة الملايين من الناخبين و الذين سئموا من الفشل الحكومي و يرغبون في تجديد الطبقة السياسية من خارج المنظومة الحزبية .

  
  
     
  
cadre-e3bbe7f6ae17bc6f3433d79f73eaa300-2019-06-21 18:25:12






0 de 0 commentaires pour l'article 184377



Special can 201
    21:00 Egypte - Zimbabwe
Groupe A
  Pts J G N P DB
RD congo 0 0 0 0 0 0
Egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Zimbabwey 0 0 0 0 0 0
Groupe B
  Pts J G N P DB
Burundi 0 0 0 0 0 0
Guinee 0 0 0 0 0 0
Magagascar 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 0 0 0 0 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0 0 0
Tanzanie 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P DB
Cote d'ivoire 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 0 0 0
Namibie 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud 0 0 0 0 0 0
Groupe E
  Pts J G N P DB
Angola 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
Mauritanie 0 0 0 0 0 0
Tunisie 0 0 0 0 0 0
Groupe F
  Pts J G N P DB
Benin 0 0 0 0 0 0
Cameroun 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Guinee-Bissau 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الرجوع الصيفي

الجمعة 21 جوان 2019 | 17 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:13 12:28 04:59 03:03
31°
 29° % 35 :الرطــوبة
تونــس 25°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
29°-2534°-2339°-2536°-2334°-23
  • Avoirs en devises
    13110,4

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,30906 DT        1$ =2,91207 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   334,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1561139500|184377 543|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires