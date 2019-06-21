ميدل إيست آي : نبيل القروي القوي أو بيرلسكوني تونس

Vendredi 21 Juin 2019



باب نات

نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا تحت عنوانتحدث فيه عن التنقيحات الأخيرة للقانون الإنتخابي في تونس و التي أفضت إلى إقصاء المرشح البارز للإنتخابات الرئاسبة رجل الأعمال نبيل القرويو أضاف المقال بأن نبيل القروي المعروف ببيرلسكوني تونس ،المرشح الأبرز لخلافة الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج و ذلك بحسب آخر إستطلاعات الرأي لنوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر من هذه السنة .و أردف المقال بأن القانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية الأسبوع يفرض قيودا جديدة ذات مفاعيل رجعية تمنع المنتفعين من الإشهار السياسي من المشاركة في الإنتخابات ،الأمر الذي أدانه القروي و استهجنه عبر بيان صادر عن مكتبه علاوة على تصريحات إعلامية حول الموضوع معتبرا هذه الخطوة عودة نحو الديكتاتورية و ضربا للديمقراطية التونسية .و أضاف المقال بأن القروي أو المنغولي (وصف في اللغة الإنقليزية الإنقليزية يدل على القوة ) و هو من المؤيدين السابقين للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ،قد أعلن ترشحه عبر قناته التلفزية الخاصة في شهر ماي المنقضي مرتكزا على نشاطاته خيرية و التي اتاحت له إشعاعا شعبيا و هو ما رآه البعض تحيلا على الديمقراطية .و ختم المقال بالإشارة إلى تصريح القروي الأخير الذي نشر على صحيفة التايمز البريطانية حيث عرّف نفسه بأنه مترشح من خارج "السيستام ",معتبرا أن قلة خبرته في الشأن السياسي و الحكومي ستمنحه ثقة الملايين من الناخبين و الذين سئموا من الفشل الحكومي و يرغبون في تجديد الطبقة السياسية من خارج المنظومة الحزبية .