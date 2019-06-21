ميدل إيست آي : نبيل القروي القوي أو بيرلسكوني تونس

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا تحت عنوان
Tunisian parliament passes law excluding presidential frontrunner from election
تحدث فيه عن التنقيحات الأخيرة للقانون الإنتخابي في تونس و التي أفضت إلى إقصاء المرشح البارز للإنتخابات الرئاسبة رجل الأعمال نبيل القروي
و أضاف المقال بأن نبيل القروي المعروف ببيرلسكوني تونس ،المرشح الأبرز لخلافة الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج و ذلك بحسب آخر إستطلاعات الرأي لنوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر من هذه السنة .
و أردف المقال بأن القانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية الأسبوع يفرض قيودا جديدة ذات مفاعيل رجعية تمنع المنتفعين من الإشهار السياسي من المشاركة في الإنتخابات ،الأمر الذي أدانه القروي و استهجنه عبر بيان صادر عن مكتبه علاوة على تصريحات إعلامية حول الموضوع معتبرا هذه الخطوة عودة نحو الديكتاتورية و ضربا للديمقراطية التونسية .
و أضاف المقال بأن القروي أو المنغولي (وصف في اللغة الإنقليزية الإنقليزية يدل على القوة ) و هو من المؤيدين السابقين للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ،قد أعلن ترشحه عبر قناته التلفزية الخاصة في شهر ماي المنقضي مرتكزا على نشاطاته خيرية و التي اتاحت له إشعاعا شعبيا و هو ما رآه البعض تحيلا على الديمقراطية .
و ختم المقال بالإشارة إلى تصريح القروي الأخير الذي نشر على صحيفة التايمز البريطانية حيث عرّف نفسه بأنه مترشح من خارج "السيستام ",معتبرا أن قلة خبرته في الشأن السياسي و الحكومي ستمنحه ثقة الملايين من الناخبين و الذين سئموا من الفشل الحكومي و يرغبون في تجديد الطبقة السياسية من خارج المنظومة الحزبية .
تحدث فيه عن التنقيحات الأخيرة للقانون الإنتخابي في تونس و التي أفضت إلى إقصاء المرشح البارز للإنتخابات الرئاسبة رجل الأعمال نبيل القروي
و أضاف المقال بأن نبيل القروي المعروف ببيرلسكوني تونس ،المرشح الأبرز لخلافة الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج و ذلك بحسب آخر إستطلاعات الرأي لنوايا التصويت للإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر من هذه السنة .
و أردف المقال بأن القانون الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية الأسبوع يفرض قيودا جديدة ذات مفاعيل رجعية تمنع المنتفعين من الإشهار السياسي من المشاركة في الإنتخابات ،الأمر الذي أدانه القروي و استهجنه عبر بيان صادر عن مكتبه علاوة على تصريحات إعلامية حول الموضوع معتبرا هذه الخطوة عودة نحو الديكتاتورية و ضربا للديمقراطية التونسية .
و أضاف المقال بأن القروي أو المنغولي (وصف في اللغة الإنقليزية الإنقليزية يدل على القوة ) و هو من المؤيدين السابقين للرئيس الحالي الباجي قايد السبسي ،قد أعلن ترشحه عبر قناته التلفزية الخاصة في شهر ماي المنقضي مرتكزا على نشاطاته خيرية و التي اتاحت له إشعاعا شعبيا و هو ما رآه البعض تحيلا على الديمقراطية .
و ختم المقال بالإشارة إلى تصريح القروي الأخير الذي نشر على صحيفة التايمز البريطانية حيث عرّف نفسه بأنه مترشح من خارج "السيستام ",معتبرا أن قلة خبرته في الشأن السياسي و الحكومي ستمنحه ثقة الملايين من الناخبين و الذين سئموا من الفشل الحكومي و يرغبون في تجديد الطبقة السياسية من خارج المنظومة الحزبية .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 16:39 قانون تحصين الثورة مكرر
- Hier 21:45 رئيس الحكومة يفتتح منتدى تونس للاستثمار
الرجوع الصيفي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:28
|04:59
|03:03
|
31°
|29°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|29°-25
|34°-23
|39°-25
|36°-23
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(134 459) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 233) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 651) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 69 749) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 537) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 58 571) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 844) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 922) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 390) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 407) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 44 105) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 301) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 725) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 702) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 867) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 35 397) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 959) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 34 419) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 170) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 237) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur:قانون تحصين الثورة مكرر