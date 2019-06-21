المنستير: تربص مغلق لفائدة 22 تلميذا وتلميذة استعدادا للأولمبياد العالمي للرياضيات

Vendredi 21 Juin 2019
وات - يحتضن المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير، حاليا، تربصا مغلقا في الرياضيات لفائدة 22 تلميذا وتلميذة من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد للأولمبياد العالمي للرياضيات الذي ينتظم في شهر جويلية القادم في بريطانيا، وللأولمبياد الافريقي والأولمبياد العالمي لسنة 2020، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات، منية بوزويتة، مراسلة (وات) بالمنستير.
ويرتكز التكوين، الذي انطلق في 9 جوان الجاري ويتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر، على تكثيف التمارين في الرياضيات وعلى الحلول الرياضية في الجبروغيرها حسب ما أوضحه لمراسلة (وات) أستاذ الرياضيات الإيطالي، نيكيتا دنيسكين، وهو مكوّن دولي من جملة أربعة مكوّنين يشرفون على تأطير المشاركين في هذا التربص (الأستاذ ديلان نلسون من جنوب أفريقيا، والأستاذ رؤوف ثابت أمين مال الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وعضو الاتحاد الافريقي للرياضيات، والطالب شهاب أولاد أحمد الذي استفاد سابقا من تربصات ممثالة وتوج بميدالية ذهبية خلال تظاهرات وطنية ودولية في الرياضيات) واعتبرت بوزويتة أن تشريك الطلبة في تأطير التلاميذ يمثل حافزا لهم، وهو تقليد في الجمعية يسمح لمن سبق تأطيره مواصلة رفع المشعل والقيام بتأطير المشاركين الجدد آخرين والمساهمة في تمرير المعرفة ونشر ثقافة الرياضيات، وفق تعبيرها.
وفي ذات الإطار تحدثت ندى وهي تلميذة بالسنة الأولى ثانوي بمعهد سكرة من ولاية أريانة عن علاقتها بالجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات التي انطلقت خلال السنة الدراسية 2016-2017 لتصبح الرياضيات بذلك هوايتها، مشيرة إلى أن آخر تتويجاتها كانت ميدالية برونزية فازت بها في أفريل المنقضي في مسابقة بجنوب أفريقيا .
وعن التربص الحالي بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير، أكدت ندى لمراسلة (وات) أنّ الأجواء خلاله عائلية جدّا، وفق تعبيرها.
يذكر أن الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات أسندت خلال جوان الجاري مجموع 630 ميدالية على المستوى الوطني في الأدوار التمهيدية للبطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق باريس 2019.
ويرتكز التكوين، الذي انطلق في 9 جوان الجاري ويتواصل إلى غاية 29 من نفس الشهر، على تكثيف التمارين في الرياضيات وعلى الحلول الرياضية في الجبروغيرها حسب ما أوضحه لمراسلة (وات) أستاذ الرياضيات الإيطالي، نيكيتا دنيسكين، وهو مكوّن دولي من جملة أربعة مكوّنين يشرفون على تأطير المشاركين في هذا التربص (الأستاذ ديلان نلسون من جنوب أفريقيا، والأستاذ رؤوف ثابت أمين مال الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات وعضو الاتحاد الافريقي للرياضيات، والطالب شهاب أولاد أحمد الذي استفاد سابقا من تربصات ممثالة وتوج بميدالية ذهبية خلال تظاهرات وطنية ودولية في الرياضيات) واعتبرت بوزويتة أن تشريك الطلبة في تأطير التلاميذ يمثل حافزا لهم، وهو تقليد في الجمعية يسمح لمن سبق تأطيره مواصلة رفع المشعل والقيام بتأطير المشاركين الجدد آخرين والمساهمة في تمرير المعرفة ونشر ثقافة الرياضيات، وفق تعبيرها.
وفي ذات الإطار تحدثت ندى وهي تلميذة بالسنة الأولى ثانوي بمعهد سكرة من ولاية أريانة عن علاقتها بالجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات التي انطلقت خلال السنة الدراسية 2016-2017 لتصبح الرياضيات بذلك هوايتها، مشيرة إلى أن آخر تتويجاتها كانت ميدالية برونزية فازت بها في أفريل المنقضي في مسابقة بجنوب أفريقيا .
وعن التربص الحالي بالمركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بالمنستير، أكدت ندى لمراسلة (وات) أنّ الأجواء خلاله عائلية جدّا، وفق تعبيرها.
يذكر أن الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات أسندت خلال جوان الجاري مجموع 630 ميدالية على المستوى الوطني في الأدوار التمهيدية للبطولة العالمية لألعاب الرياضيات والمنطق باريس 2019.
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