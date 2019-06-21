سوسة: معاينة جهوية لتقدم أشغال بناء سد البلعوم بالقلعة الكبرى ومحطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعبئة الموارد المائية وتجاوز معضلة ندرة المياه الصالحة للاستعمال المنزلي والصناعي والسياحي والفلاحي، عاين والي سوسة، عادل الشليوي، اليوم الجمعة، أشغال بناء سد البلعوم بمعتمدية القلعة الكبرى والتي بلغت نسبة تقدّمها 30 بالمائة وذلك بعد فض أغلب الإشكاليات التي حالت دون انطلاقها في الموعد المحدد، ومن المؤمل انتهاؤها في غضون شهر ماي من سنة 2021.وتقدر كلفة إنجاز هذا السدّ، الذي تبلغ سعته 28 مليون متر مكعب من المياه، 167 مليون دينار، ويمتد على مساحة 290 هكتار وسيتم ربطه بسد السعيدة المزمع إنجازه بولاية منوبة عبر منشآت نقل المياه.وستمكن هاتين المشأتين من تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى، والساحل، والوطن القبلي، وصفاقس، من مياه الشرب إلى حدود سنة 2050 وذلك من خلال تخزين جزء من مياه أقصى الشمال في سدي السعيدة والقلعة الكبرى ونقلها إلى محطات المعالجة، فضلا عن توفير كميات إضافية من المياه لأغراض الري في الوطن القبلي، وتأمين مخزون احتياطي من مياه الشرب.وشدّد الوالي، بالمناسبة، على ضرورة أخذ الإحتياطات اللازمة لتلافي التأخير في التزود بالمواد أو التجهيزات واحترام الآجال التعاقدية المضبوطة.وفي نفس السياق، و في إطار البحث عن موارد مائية بديلة ضمن البرنامج العاجل لتعزيز الموارد المائية خلال الفترة 2017 -2019 وبهدف دعم منظومة تزويد مناطق الوطن القبلي، والساحل، وصفاقس، والقيروان بالماء الصالح للشراب، عاين الوالي ومرافقوه تقدم اشغال محطة تحلية مياه البحر بمعتمدية سيدي عبد الحميد التي بلغت نسبة 15 بالمائة.وتقدر كلفة انجاز هذه المحطة، القادرة على استيعاب 50 الف متر مكعب في اليوم قابلة للتوسعة إلى 100 الف متر مكعب يوميا، بـ115 مليون دينار، ومن المتوقع دخولها حيز الإستغلال في النصف الأول من سنة 2020، وذلك بعد انطلاق أشغالها في ماي 2019 إثر الموافقة على الأمثلة التنفيذية الخاصة بانشاء حوض ومحطة ضخ مياه البحر.وشدد الوالي، في هذا الصدد، على أهمية مزيد التنسيق بين المقاولة المكلفة بالإنجاز والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه لتنفيذ ما تم التعهد به كل في ما يخصه لتلافي أي تأخير في الإنجاز أو الإستغلال، وفق تأكيده.