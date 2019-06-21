توزر: إجراءات لفائدة واحة توزر القديمة لتلافي نقص مياه الري خلال الصائفة

Vendredi 21 Juin 2019



وات

- أقرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر بالتنسيق مع السلط الجهوية، جملة من الإجراءات لتلافي نقص مياه الري في واحة توزر القديمة، بسبب شيخوخة الآبار وتقادمها وضعف مردوديتها بما أصبح يهدد الواحة بشبح العطش، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عارف الناجي.وبيّن الناجي، في تصريح لـمراسلة (وات) بالجهة، أن الاتحاد بصدد عقد سلسلة جلسات مع الجهات المعنيّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أنه تم الاتفاق على البعض منها، فيما سيتم إقرار جملة من الإجراءات الأخرى خلال الأسبوع القادم.وأشار، ذات المصدر، إلى أنه وقع الاتفاق على تعويض بئر 7 الذي شاخ وقلت موارده بصفة ملحوظة، بحفر بئر عميقة جديدة، فضلا على تخصيص البئر 18 الذي يصب حاليا في الوادي بالواحة القديمة، بما يضمن وجود رطوبة فيها خلال الصائفة للفلاحين الذي يعانون من غياب تام لموارد الريّ.ولاحظ في هذا الصدد، أن ربط البئر 18 بالمقاسم العطشى سيحرم حوالي مائة فلاح بالجهة من مياه الريّ المتأتية منها، ما يدعو المصالح الفلاحية الى تزويدهم من أحد الآبار الأخرى، على غرار استغلال البئر 5 ، موضحا أن هذه الإجراءات لا تزال بحاجة الى التدعيم والى حسن اختيار الآبار لضمان تزويد كامل الواحة التي تمسح أكثر من 90 هك.وأشار، الى أن الواحة تشكو من قلة الموارد المائية حيث كانت تستغل 12 بئرا للسقي خلال السنوات الماضية، في حين لا تتوفر حاليا إلاّ على عدد قليل منها.