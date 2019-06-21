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سليانة: خلع بلدية كسرى من قبل مجهولين والاستيلاء على 1900 دينار

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
وات - تعرض مقر بلدية كسرى بمعتمدية كسرى من ولاية سليانة مساء امس الاربعاء الى السرقة من قبل مجهولين، حيث تم الاستيلاء على ما قدره 1900 دينار من خزينة البلدية، حسب ما صرح به مصدر من الحرس الوطني لمراسلة (وات) بالجهة .

وأكد وكيل المقابيض ببلدية كسرى، يوسف مليح لمراسلة (وات) ان "المعتدين تعمدو خلع الباب الأمامي لمكتب الحالة المدنية بالبلدية واستولوا على المبلغ المذكور"، واضاف انهم "لم يعبثوا بتجهيزات البلدية".
وتعهدت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة بالبحث والتحري في الموضوع.


  
  
     
  
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