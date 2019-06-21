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هشام بن احمد: الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ المشروع التونسي الصيني بمنطقة جرجيس

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
وات - قال وزير النقل هشام بن احمد ، الجمعة، ان الحكومة لن تتراجع عن المشروع التونسي الصيني بالجنوب وانها تنتظر رد الجانب الصيني على مقترحات طرحتها الحكومة التونسية في وقت سابق.
وأوضح بن احمد ، في اجابته على سؤال طرحه النائب سالم الأبيض تطرق الى تعطل المشروع " ان المشروع التونسي الصيني يتعلق باقامة جسر بمنطقة أجيم جربة ومد شكة الحديدية الى جانب تركيز قطب اقتصادي".

واقر بن احمد ان المشروع يشهد تاخيرا لكن الحكومة التونسية تتفاوض محليا مع الهياكل الجهوية لتحديد مسار السكة الحديدية وتنتظر ردود الجانب الصيني على التقرير النهائي للمشروع " وشدد على انه تم تحيين الدراسات الفنية لعدد من مكونات المشروع و ان الدراسات المتعلقة بالقطب الإقتصادي انطلقت بالفعل مما قد يفضى الى انطلاق تنفيذ المشروع بحلول سنة 2020 وقال الأبيض ، الذي وصف اجابة بن احمد " بالدبوماسية " ان وضعية المشروع لا تكاد تختلف عما آلت اليه الأمور عندما تعطل توقيع اتفاق بين الحانب التونسي والصيني مطلع العام الجاري.

يذكر ان الحكومة التونسية وقعت خلال شهر سبتمبر 2018 مع شركة " سي سي اي سي سي" الصينية ، اتفاقا، لتنفيذ هذا المشروع وذلك على هامش القمة الصينية الافريقية

  
  
     
  
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