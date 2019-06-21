خالد شوكات.. ''سيتمّ التفاعل مع دعوة سفيان طوبال أو أيّ من الندائيين بطريقة إيجابيّة والحزب لن يذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء''

Vendredi 21 Juin 2019
وات - أفاد خالد شوكات المدير التنفيذي لحركة نداء تونس (شق المنستير) أنّ حزبه سيتفاعل مع الدعوة التي وجّهها سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس (شق الحمامات) وسيتم النظر فيها في اجتماع المكتب السياسي القادم قائلا انّ حزبه "لن يذهب في طريق التشفّي أو الإقصاء".
وبيّن شوكات في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ نداء تونس "يمدّ يده لكلّ من له استعداد حقيقي للعمل المشترك والبناء" مؤكّدا أنّه "سيتمّ النظر في دعوة طوبال أو أيّ من الندائيين بطريقة إيجابيّة".
وبخصوص المراسلة التي وجّهها أمس الخميس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمّد الفاضل محفوظ إلى "حافظ قايد السبسي وتأكيده له أنّه الممثل القانوني لحزب حركة تونس " قال شوكات إنّ الوزير قد قام بواجبه مثلما نصّت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيّا واستئنافيّا .
وأشار الى أنّ حافظ قايد السبسي سيظلّ الممثّل القانوني إلى حين بتّ القضاء العدلي في الأمر إذا ما وجدت شكوى مرفوعة في الغرض موضحا في الآن نفسه أنّ" الحكومة لا تتدخّل في النزاعات الداخليّة للأحزاب وأنّ الوزير قد قام بواجبه".
وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال (شق الحمامات) توجه برسالة إلى كل الندائيات والندائيين دعا فيها "إلى تجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي عن الخصومة المدمرة وبوعي ان لا أحد منتصر في ما طرأ من خلافات" .
كما يشار إلى أنّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد وجّهت امس الخميس مراسلة إلى حركة نداء تونس ،نشرت في عدد وسائل الاعلام ، بخصوص قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض قائمات الحركة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية.
و أبرزت من خلالها أن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للأحزاب ليس من اختصاص الإدارة ولا القضاء الإداري وإنما هو من اختصاص القضاء العدلي مبيّنة انّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة لم تتوصّل بما يفيد الحسم في أي نزاع بين المسيرين لنداء تونس بواسطة حكم قضائي وانّه بالرجوع إلى الدفاتر يتبيّن أنّ الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس هو محمّد حافظ قايد السبسي وبالتالي يبقى الأمر على ماهو عليه إلى حين الإدلاء بما يفيد بتّ القضاء العدلي في النزاع.
وبيّن شوكات في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ نداء تونس "يمدّ يده لكلّ من له استعداد حقيقي للعمل المشترك والبناء" مؤكّدا أنّه "سيتمّ النظر في دعوة طوبال أو أيّ من الندائيين بطريقة إيجابيّة".
وبخصوص المراسلة التي وجّهها أمس الخميس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمّد الفاضل محفوظ إلى "حافظ قايد السبسي وتأكيده له أنّه الممثل القانوني لحزب حركة تونس " قال شوكات إنّ الوزير قد قام بواجبه مثلما نصّت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية ابتدائيّا واستئنافيّا .
وأشار الى أنّ حافظ قايد السبسي سيظلّ الممثّل القانوني إلى حين بتّ القضاء العدلي في الأمر إذا ما وجدت شكوى مرفوعة في الغرض موضحا في الآن نفسه أنّ" الحكومة لا تتدخّل في النزاعات الداخليّة للأحزاب وأنّ الوزير قد قام بواجبه".
وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال (شق الحمامات) توجه برسالة إلى كل الندائيات والندائيين دعا فيها "إلى تجاوز الاشكالات الخلافية الطارئة حول تقييم مخرجات مؤتمر المنستير والبحث في طي صفحة الخلافات بمنطق الديمقراطية والتوافق والتعالي عن الخصومة المدمرة وبوعي ان لا أحد منتصر في ما طرأ من خلافات" .
كما يشار إلى أنّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كانت قد وجّهت امس الخميس مراسلة إلى حركة نداء تونس ،نشرت في عدد وسائل الاعلام ، بخصوص قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة برفض قائمات الحركة المترشحة للانتخابات البلدية الجزئية.
و أبرزت من خلالها أن البت في النزاعات المتعلقة بالتمثيل القانوني للأحزاب ليس من اختصاص الإدارة ولا القضاء الإداري وإنما هو من اختصاص القضاء العدلي مبيّنة انّ مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة لم تتوصّل بما يفيد الحسم في أي نزاع بين المسيرين لنداء تونس بواسطة حكم قضائي وانّه بالرجوع إلى الدفاتر يتبيّن أنّ الممثل القانوني لحزب حركة نداء تونس هو محمّد حافظ قايد السبسي وبالتالي يبقى الأمر على ماهو عليه إلى حين الإدلاء بما يفيد بتّ القضاء العدلي في النزاع.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 21:45 رئيس الحكومة يفتتح منتدى تونس للاستثمار
- Hier 19:38 وليد الشتاوي مدربا جديدا لاتحاد تطاوين
الرجوع الصيفي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:13
|12:28
|04:59
|03:03
|
37°
|38°
|% 18
|:الرطــوبة
|تونــس
|29°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|38°-29
|34°-23
|39°-25
|36°-23
|34°-23
Follow @babnet_Tunisie
(134 292) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 90 216) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 72 987) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 69 748) مفتي الجمهورية يعلن قيمة زكاة الفط
( 66 534) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 58 104) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 54 764) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 50 887) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 49 342) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 45 390) نوفل الورتاني يجري عملية جراحية دق
( 43 951) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 296) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 39 719) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 37 655) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 35 471) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 35 384) الكاف تقرر اعادة مباراة الترجي ا
( 34 741) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
( 34 405) ألفة يوسف تبشّر السبسي والغنوشي وا
( 34 167) حتى لا يتمنى رجال تونس ان تحبل زو
( 33 232) ''العصفور النادر'' أول عرض جدي يصل
Par:mongi (Tunisia )
Sur: فيصل التبيني: نواب النهضة يصفقوا للسيسي في مصر وفي تونس يصبحوا ثورجيين