الشاهد يستقبل مادلين اولبرايت

Vendredi 21 Juin 2019



باب نات

- استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج ،مادلين اولبرايت رئيسة مجلس ادارة المعهد الديمقراطي الوطني الامريكي ووزيرة الخارجية الامريكية السابقة على راس الوفد المشارك في الاجتماع السنوي لمجلس ادارة المعهد المنعقد بتونس من 19 الى 21 جوان الجاري.يُذكر أن وفد المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي الذي اختار مجلس إدارته تونس لاحتضان اجتماعه السنوي، يتكون من 19 مسؤولا تتقدمهم مادلين أولبرايت التي التقت أمس رئيس الجمهورية كما عقدت والوفد المرلفق لها جلسة عمل مع وفدا برلمانيا .