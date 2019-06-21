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مازن أبو شنب: تونس سباقة في العمل الانساني وحماية اللاجئين

Vendredi 21 Juin 2019

Vendredi 21 Juin 2019
باب نات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بدار الضيافة بقرطاج مازن أبو شنب ممثّل المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي تصريح عقب اللقاء أكد مازن ابو شنب ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ان اللقاء كان فرصة لتناول وضعية اللاجئين في تونس مثمنا العمل الجبار والانساني الذي تقوم به الحكومة التونسية لحماية اللاجئين.


وعبر مازن ابو شنب، الذي ينهي تجربته مع الامم المتحدة كممثل سامي بالامم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للتجربة التونسية واعتبرها سباقة في العمل الانساني مثمنا دور المجتمع المدني في هذا المجال.

  
  
     
  
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