رئيس الحكومة يفتتح منتدى تونس للاستثمار

Jeudi 20 Juin 2019



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- " سجلنا حاليا تعاف في الاقتصاد التونسي والمالية العمومية كما نتوقع تسجيل انخفاض في عجز الميزانية بنسبة 9ر3 بالمائة خلال موفى سنة 2019 مقابل 4ر7 بالمئة خلال 2016 " هذا ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عشية الخميس، خلال افتتاحه منتدى تونس للاستثمار ( نسخة 2019) الذي ينعقد يومي 20 و21 جوان 2019، ببادرة من وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.واضاف ان تونس ستكون موقعا جاذبا للاستثمارات في افق سنة 2030 ، موضحا ان تحسين مناخ الاعمال يتصدر اولويات الحكومة ومذكرا بان 16 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة للدفاع والامن.واعتبر الشاهد ان سنة 2018 تعد الافضل على مستوى الاستثمارات وذلك بفضل رقمنة الصفقات العمومية (منصة تونابس) واصدار مرسوم 417/2018 المتعلق بالانشطة الاقتصادية الخاضعة للتراخيص، مضيفا ان نص القانون يسمح بتبسيط الاجراءات الادارية.وستتمحور هذه الدورة الجديدة من منتدى تونس للاستثمار حول موضوع تونس في طليعة الذكاء الصناعي، جاذب لمجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال .ويرمي المنتدى الى احداث نقاش تفاعلي مفتوح بهدف حصر فرص الاستثمار والرهانات التي يجب على تونس كسبها في المرحلة القادمة لتكون دائما ضمن الوجهات المختارة من قبل الفاعلين الاجانب.وباعتبار تونس من أقوى البلدان الافريقية المنتشرة فيها الانترنات مع سهولة النفاذ وتوفر بنية تحتية والتموقع الجيوسياسي في قلب المنطقة المتوسطية واليد العاملة عالية الكفاءة، اختارت حوالي 3500 مؤسسة أجنبية تونس للقيام بأعمال والدخول في الاسواق الجهوية واستهداف أكثر من 800 مليون مستهلك.وسيتم التطرق خلال المنتدى الى العديد من المسائل تحت عنوان "الكفاءات الوطنية لفائدة استثمار جديد ومتطور "و" رفع الرهانات من خلال احداث فرص لمضاعفة نسق الاستثمارات بتونس "