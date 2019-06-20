المجلس الأعلى للإستثمار يصادق على مشاريع استثمارية بقيمة 613 مليون دينار ستوفر 6 آلاف موطن شغل

Jeudi 20 Juin 2019



باب نات

- صادق المجلس الأعلى للإستثمار المنعقد الخميس بدار الضيافة بقرطاج باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على جملة من القرارات تتعلق بــ9 مشاريع استثمارية ذات أهمية وطنية بقيمة استثمارية تقدر ب 613 مليون دينار تهم عدة قطاعات، (قطاع صناعة مكونات السيارات، قطاع انتاج الحليب والألبان، صناعة مكونات الطائرات، قطاع صناعة مواد التنظيف).ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, ستوفر هذه المشاريع الاستثمارية 6 آلاف موطن شغل بجهات الجنوب والوسط والشمالى ومن ضمن هذه المشاريع توسعة وحدة لصناعة الحليب بسيدي بوزيد (كلفة الاستثمار : 58,493 م.د) وأخرى لصناعة مكونات السيارات بمنزل حياة ، كلفة الاستثمار: 60,708 م.د) وثالثة لصناعة المكونات الدقيقة للطائرات بالمنطقة الصناعية "المغيرة 5" من ولاية بن عروس (كلفة الاستثمار: 57,788 م.د) علاوة عن إحداث وحدة لصناعة مواد التنظيف بالزريبة من ولاية زغوان (كلفة الاستثمار: 92 م.د)كما تتعلق المشاريع الاستثمارية بالإسراع في استيفاء الاجراءات المتعلقة ببعث 4 مشاريع كبرى ضمن المشاريع ذات الأولوية الوطنية وتهم كل من مشروع لإنجاز مشروع سياحي مندمج بولاية جندوبة ومشروع صناعي بولاية مدنين وآخر لإنجاز مشروع مندمج فلاحي/ صناعي بولاية بنزرت ومشروع لإنجاز مشروع في المجال السياحي والاستشفائي بولاية قابس.وسيتم ضمن هذه المشاريع الاستثمارية توفير خدمات رقمية جديدة باستعمال التكنولوجيات الجديدة لفائدة المستثمرين تساعدهم على خلق المشاريع وبعث المؤسسات.