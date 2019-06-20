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المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدين استعمال القوة ضد المحتجين والتضييق على الصحفيين في مسيرة للاجئين بمدنين

Jeudi 20 Juin 2019

Jeudi 20 Juin 2019
وات - أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استعمال القوة ضد مسيرة نظمها اليوم الخميس بمدنين عشرات اللاجئين من دول جنوب الصحراء المقيمين في مركز إيواء تابع للمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، رفضا للتوطين بتونس وللمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر.

وأفاد المنتدى في بيان له ان "قوات الامن تدخلت بعنف اثناء توجه مسيرة سلمية نحو وسط مدينة مدنين باستعمال الغاز المسيل للدموع والهراوات لينتج عن ذلك إصابات في صفوف اللاجئين واعوان الامن وشملت الاعتداءات صحفيين كانوا حاضرين لتغطية المسيرة وليتم إيقاف عدد غير محدد من اللاجئين"، داعيا الى اطلاق سراح كل الموقوفين، ومنددا بالاعتداءات والتضييقات التي طالت الصحفيين اثناء آداء مهامهم.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بان هذا التحرك الاحتجاجي الذي يتزامن مع احياء اليوم العالمي للاجئين الموافق ليوم 20 جوان من كل سنة، ليس الأول للاجئين المقيمين بجهة مدنين نتيجة تردي الخدمات الإساسية المقدمة والاكتظاظ، معبرا عن تعاطفه مع اللاجئين نتيجة ما يعيشونه من ظروف صعبة.

وحمل الحكومة التونسية مسؤولية حماية كل اللاجئين على أراضيها داعيا إياها الى احترام اتفاقية سنة 1951 والتي وقعتها الدولة التونسية، ومذكرا بغياب أي إطار تشريعي يضمن حقوق اللاجئين في تونس.
كما دعا المنظمات الأممية المتدخلة الى تحمّل مسؤولياتها وتدارك التقصير الحاصل في مدنين ووضع اقصى القدرات اللوجستية والمالية والقانونية والديبلوماسية لدعم الضحايا واعتبر ان الازمات المتتالية والارتباك الحاصل في إدارة قضايا الهجرة في تونس يعود الى تبعات السياسات اللاانسانية الأوروبية في قضايا الهجرة على البلاد وغياب سياسة هجرة وطنية مستدامة تتوافق مع المعاهدات الدولية.

  
  
     
  
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