المؤسسات الدولية المانحة تتجه نحو الطاقات المتجددة

Vendredi 21 Juin 2019
وات - قال مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس جيل شوسي،"نحن لم نعد بحاجة لتمويل مشاريع تركيز محطات توليد الكهرباء من الفحم او الغاز وانما رؤيتنا للتطور تتجه نحو تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد اخضر " كان ذلك خلال ورشة حول "طرق التمويل والمساعدات الموجهة للطاقات المتجددة" التامت الخميس بتونس العاصمة على هامش المنتدى تونسي الفرنسي للطاقات المتجددة .
وذكر ان الوكالة الفرنسية للتنمية كانت قد أطلقت في هذا الاطار"العلامة المالية الخضراء"، المخصصة لمساندة النشاط المتعلق بالقروض الموجهة لفائدة الاستثمار الاخضر والتي تضع على ذمة البنوك التونسية خطوط للاقتراض لتمويل مشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة التي تقوم بها المؤسسات التونسية.
ودعا المسؤول المؤسسات المالية التونسية للاستفادة من هذه القروض والتعاون مع الوكالة بهدف معاضدة الانتقال الطاقي في تونس ودعم اندماج المؤسسات التونسية والصناعيين الخواص في هذا الانتقال.
واوضح ان الوكالة الفرنسية للتنمية لا تحدد نسب فائدة مسبقة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة قائلا" هذه النسب تعتمد على طبيعة المشاريع والبلدان المعنية ومستوى خطورة الاستثمار في البلد كما ان النسب تحدد حسب المفاوضات المنجزة مع الاطراف المعنية".
البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية : مليارا أورو لفائدة الطاقات المتجددة في سنة 2017 ارتفعت الاعتمادات المخصصة من قبل البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة خلال سنة 2017 لتصل الى حدود ملياري أورو وفق ما اكده ممثل البنك الاوروبي وائل شوشان .
وقال شوشان " احترام المحيط ومطابقة اهداف التنمية المستدامة على غرار التقليص من الانبعاثات الغازية ستكون من بين المعايير المصرفية الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية ".
واعتبر أن مجال الاعمال و الاولوية المخصصة للطاقات المتجددة واهتمام الفاعلين الاقتصاديين بمسألة الطاقات المتجددة هي جملة من المعايير يعتمدها البنك لاختيار البلدان والمشاريع المستهدفة .
وذكر ان الوكالة الفرنسية للتنمية كانت قد أطلقت في هذا الاطار"العلامة المالية الخضراء"، المخصصة لمساندة النشاط المتعلق بالقروض الموجهة لفائدة الاستثمار الاخضر والتي تضع على ذمة البنوك التونسية خطوط للاقتراض لتمويل مشاريع التحكم في الطاقة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة التي تقوم بها المؤسسات التونسية.
ودعا المسؤول المؤسسات المالية التونسية للاستفادة من هذه القروض والتعاون مع الوكالة بهدف معاضدة الانتقال الطاقي في تونس ودعم اندماج المؤسسات التونسية والصناعيين الخواص في هذا الانتقال.
واوضح ان الوكالة الفرنسية للتنمية لا تحدد نسب فائدة مسبقة لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة قائلا" هذه النسب تعتمد على طبيعة المشاريع والبلدان المعنية ومستوى خطورة الاستثمار في البلد كما ان النسب تحدد حسب المفاوضات المنجزة مع الاطراف المعنية".
البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية : مليارا أورو لفائدة الطاقات المتجددة في سنة 2017 ارتفعت الاعتمادات المخصصة من قبل البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة خلال سنة 2017 لتصل الى حدود ملياري أورو وفق ما اكده ممثل البنك الاوروبي وائل شوشان .
وقال شوشان " احترام المحيط ومطابقة اهداف التنمية المستدامة على غرار التقليص من الانبعاثات الغازية ستكون من بين المعايير المصرفية الخاصة بالمشاريع الممولة من قبل المؤسسات المالية الدولية ".
واعتبر أن مجال الاعمال و الاولوية المخصصة للطاقات المتجددة واهتمام الفاعلين الاقتصاديين بمسألة الطاقات المتجددة هي جملة من المعايير يعتمدها البنك لاختيار البلدان والمشاريع المستهدفة .
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Par:Sly (Tunisia )
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