''النسخة الأولى من مجلة المحروقات ستكون جاهزة موفى أوت 2019'' (المدير العام للمحروقات)

Jeudi 20 Juin 2019



وات

- أفاد المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حازم اليحياوي، أن "النسخة الأولى من مجلة المحروقات ستكون جاهزة موفى شهر أوت 2019".وأشار المسؤول، في تصريح لـ(وات)، على هامش دورة تدريبية حول قطاع الطاقة عقدت بين 17 و19 جوان 2019، ببادرة من الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الى أن قرار مراجعة مجلة المحروقات، الذي يندرج في إطار الاصلاحات الاستراتيجية المبرمجة، يأتي لتوضيح عدد من المسائل في القطاع.وأوضح اليحياوي أن هذه المراجعة ترنو الى ضمان الشفافية وحسن الحوكمة في القطاع بهدف حث المستثمرين الخواص على إنجاز المشاريع الطاقية.ويذكر أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة قد اختارت، بالاتفاق مع البنك العالمي، مكتب دراسات أمريكي سيعنى بتحديد النقائص ونقاط الغموض الموجودة في مجلة المحروقات وتقديم التوصيات الكفيلة بحسن التصرف في القطاع.وللاشارة، تضم مجلة المحروقات في تونس، التي أصدرت بموجب قانون عدد 99 الصادر سنة 1993 والمؤرخ في 17 أوت 1999، جملة من الفصول التي تنظم أنشطة التنقيب الأولي والتنقيب والبحث والاستغلال للمحروقات.وتم إحداث تغييرات على مجلة المحروقات خلال سنوات 2002 و2004 و2008 و2017.